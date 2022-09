Sanremo: camper 'sviato' dal navigatore finisce bloccato in via De Amicis, liberato dalla Municipale (Foto)

Il navigatore manda un camper con carrello in via De Amicis anzichè all'imbocco dell'Aurelia Bis e rimane incastrato in una curva senza alcuna possibilità di proseguire.

E’ accaduto oggi pomeriggio e, protagonisti dello sfortunato episodio, una coppia di francesi che in preda al panico hanno richiesto aiuto alla Polizia Locale. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia che, bloccando la strada è riuscita a far retrocedere l'ingombrante mezzo e a liberarlo da quella difficile situazione. E' stato necessario staccare dal mezzo il carrello appendice per facilitare il disincaglio del grosso camper.

La coppia ha ringraziato calorosamente gli agenti intervenuti per averli liberati. La complessità dell'operazione ha richiesto parte del pomeriggio.