Imperia: servono lavori di manutenzione, venerdì stop all'acqua a Montegrazie ma arrivano tre cisterne

Una giornata con i rubinetti chiusi, venerdì prossimo nella frazione di Montegrazie a Imperia. La conferma arriva da Rivieracqua che, visti i continui problemi idrici dei residenti nella zona, ha deciso di effettuare una importante manutenzione straordinaria dell’acquedotto.

L’intervento inizierà venerdì mattina alle 8 e durerà circa 8 ore, durante le quali è necessario interrompere totalmente il servizio di distribuzione dell’acqua. Proprio per sopperire alla temporanea disalimentazione degli utenti, verranno installate tre cisterne in via delle Scuole, con una capienza di 5.000 litri.