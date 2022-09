Sanremo: 25enne romeno stalkerizza da tempo la ex, arrestato dalla Polizia mentre la donna lo querela

Un romeno di 25 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo per stalking nei confronti della ex.

I fatti sono avvenuti sabato scorso, dopo diversi interventi effettuati nello stesso giorno, quando lo stesso 25enn aveva minacciato più volte di togliere la vita alla propria ex e portar via i figli nati dalla loro unione. Un intervento che è stato trattato da subito secondo la procedura prevista per il ‘codice rosso’.

Proprio mentre la donna stava formalizzando la querela in Commissariato, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’ex compagno che telefonicamente la stava continuando a perseguire con centinaia di telefonate e messaggi in pochi minuti.

Quando l’uomo si è ripresentato presso l’abitazione della donna colpendo con calci e pugni la porta, gli agenti sono subito intervenuti impedendo la peggio, arrestandolo. Per l’uomo, è stato convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.