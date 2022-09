Elisoccorso notturno, in valle Arroscia e Camporosso inaugurate tre nuove piste (Foto e Video)

Tre nuove piste per l'elisoccorso inaugurate stasera in valle Arroscia, a Nava, a Pornassio e a Camporosso, allo 'Zaccari'. Si aggiungono alle piazzole per l'elisoccorso con l'abilitazione notturna di Imperia-San Lazzaro e Bordighera-ospedale Saint Charles.

A riguardo il Direttore Generale Dott. Luca Filippo Maria Stucchi ha affermato: “Asl1 prosegue nel suo impegno e obiettivo del potenziamento dell'emergenza territoriale, che infatti risolve buona parte dei problemi. Ma è bene evidenziare che è importante rafforzare le centrali del 118 e il sistema dei trasporti, primo su tutti l'elicottero: questa è la direzione che stiamo tracciando”.

Alle parole del DG di Asl1 fanno eco quelle del presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti: “L'avvio a luglio dell'operatività h24 dell'elisoccorso e, adesso, anche di queste nuove elisuperfici nell'entroterra del nostro ponente - afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - costituiscono un importante passo avanti nell'ambito del soccorso in emergenza. Tutto questo è frutto di un importante gioco di squadra, tra Regione, i Comuni, il Dipartimento interaziendale regionale dell'Emergenza Urgenza di Alisa con l'obiettivo condiviso di abbattere i tempi di trasporto dei malati e migliorare ancora - conclude - la qualità dell'assistenza, soprattutto per le patologie tempo dipendenti".

“Da questa sera - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - il Comune di Camporosso, soprattutto grazie all’investimento della Croce Azzurra, ha la disponibilità di una zona di atterraggio per elicottero, fondamentale per la salvaguardia della popolazione che vive qua e non solo. È un servizio importante per il territorio e la sicurezza che si integra a quelli già esistenti”.

"È un bene che anche i comuni dell'entroterra che sono quelli più lontani dai centri ospedalieri possano essere dotate di piazzali di atterraggio notturno. Un servizio che che copre le necessità che speriamo non si verifichino mai per 24 ore su 24. I comuni dell'entroterra si sono attivati per offrire questa possibilità sia ai cittadini che ai turisti che frequentano l'entroterra" - sottolinea il primo cittadino di Pieve di Teco Alessandro Alessandri.

Per l'estremo Ponente il nuovo servizio, che garantirà l’intervento dell’elicottero ‘Grifo’ pure di notte, è stato possibile grazie anche all’impegno della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, che in via Braie dispone di una nuova sede.

“Si sono svolte prove tecniche per la validazione sulla piattaforma regionale“ - spiega Matteo Amato, direttore della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. “L'area - prosegue - diventerà perciò operativa da subito. In quest’ultimo anno abbiamo fatto una serie di interventi come Croce Azzurra, avendo rilevato quell’area. Abbiamo predisposto l’illuminazione e stiamo rivedendo anche gli accessi, stiamo infatti montando degli appositi cancelli. Inoltre, durante l’anno abbiamo gestito una serie di situazioni all’interno di quell’area che non sono state facili da gestire. Il passo più importante comunque è poter dare questo nuovo servizio al Ponente che al momento, a parte la piazzola dell’ospedale di Bordighera, ne era sprovvisto“.

"Una soluzione utile per tutta la valle - sottolinea il sindaco di Pornassio Vittorio Adolfo - che ben si coniuga con l'attività della Croce Bianca che da 50 anni è attiva con un servizio sia diurno che notturno sul territorio alla quale hanno dato il loro contributo i comuni di Pornassio, Mendatica, Cosio e Montegrosso Pian Latte".

“Siamo contenti di questo nuovo servizio perché come Comune di Vallecrosia, e io in prima persona, siamo impegnati insieme al responsabile della Croce Azzurra e ai Comuni che gestiscono la struttura allo Zaccari a garantire questo presidio medico, prima di tutto con l’automedica aggiuntiva e adesso con il servizio dell’elisoccorso - commenta il primo cittadino di Vallecrosia Armando Biasi - Sicuramente la condivisione dei quattro Comuni insieme con la Croce Azzurra Misericordie, che ringraziamo, ha portato al territorio un servizio fondamentale”.