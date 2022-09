Quale gioiello regalare: a ogni occasione il suo!

Che cosa comunicano i gioielli che si indossano può esser una domanda lecita a cui vale la pena dare una risposta ben articolata. Hanno un significato ben preciso, motivo per cui per ogni occasione si sceglie con attenzione il gioiello da regalare e donare. Allo stesso tempo hanno un valore simbolico poiché simboleggiano una ricorrenza o l’affetto tra due persone.

Che cosa vuol dire “gioiello”

Per capire come mai si regala un gioiello, iniziamo subito col vedere l’etimologia di questa parola. Gioiello contiene la parola gioia e indica un oggetto pregiato e prezioso. Si può usare anche per definire una persona di grandi doti.

In altre parole, il gioiello è un oggetto in metallo prezioso, magari con qualche pietra e gemma, che simboleggia la gioia e l’affetto. È un segno di amore che rende indimenticabile un’occasione speciale come può essere un battesimo, il matrimonio, la laurea, la festa della mamma.

Che cosa comunicano i gioielli

Si regala un gioiello a una persona speciale per fare un’esplicita dichiarazione di affetto. È così fin dall’antichità quando i preziosi si utilizzano proprio come segno d’amore o anche di appartenenza. Nel corso del tempo soprattutto gli anelli hanno mantenuto questo significato e ancora oggi simboleggiano amore e fedeltà in occasione delle nozze.

Anche se è passato molto tempo, ancora oggi il gioiello è facilmente associabile a sentimenti positivi come affetto, amore e gioia. Si regalano in tutte le occasioni per renderle ancora più speciali e avere un segno tangibile di questo evento che resiste e dura nel corso del tempo. Oggi sul sito ufficiale di Mastro 7 si possono trovare le più belle creazioni orafe per comunicare tutto questo.

Quale gioiello scegliere

Dopo aver capito brevemente che cosa sono i gioielli e che cosa comunicano, è importante sapere che non sono tutti uguali perché nelle diverse occasioni è più indicato uno piuttosto che un altro. L’anello è un simbolo di eternità, quello che probabilmente è più ricco di significato. Questo diventa ancora più vero quando si parla della fede nuziale. È il gioiello che sigilla le promesse del matrimonio perciò regalato in uno dei momenti più felici in assoluto nella vita di una persona. Gli anelli sono dei cerchi in metallo prezioso, la forma geometrica più perfetta in assoluto. Vale sempre la pena incidere all’interno dell’anello la data dell’evento in cui sono stati regalati e magari un piccolo messaggio per dare un tocco personale.

La collana, invece, è un dono che comunica protezione e affetto. In pratica, serve per circondare la persona amata e proteggerla. Invece, la storia del bracciale è un po’ più diversa. Nell’antichità era un piccolo scudo indossato dagli uomini come guerrieri e combattenti. Al giorno d’oggi si usano molto i bracciali con ciondoli come portafortuna. Anche gli orecchini nascono principalmente come gioielli per gli uomini, i marinai in particolare. Nel corso del tempo sono diventati degli amuleti cioè dei segni di protezione. Oggi sono tra i gioielli preferiti perché i più vicini al viso in grado di donare luce e luminosità.