Imperia: domani sera torna la Notte Bianca nel cuore di Porto Maurizio, l'assessore Vassallo “Mai così tanta musica come quest'anno”

La Notte Bianca di Imperia sta arrivando. Domani sera a partire dalle 18.30, le vie e le piazze del centro storico di Porto Maurizio si riempiranno di profumi, sapori, musica e vita. L'evento rientra nel calendario della manifestazioni estive del Comune ed è organizzato dal Comitato Porto Maurizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Ampio spazio quest'anno alla musica dal vivo delle band locali, selezionate nei mesi scorsi da un'apposita Commissione istituita da Comune e CIV. Si tratta di Paolo Bianco Dj, Black Beat soul band, Mercenari Rock, Efem System, BluCobalto, The Badweathers, Cool Cats Rock and Roll Boys band. A queste si aggiungono i gruppi scelti dalle singole attività, che sono: The Nuclears, Rodolfo Bignardi, Dj Marcelo, The Wawers 51, Tania Paterno e Francesca Cammisa.

Inoltre quest'anno Piazza Mameli si trasformerà per una sera in una grande pista da ballo con un The Klub Dj set, con vari artisti ad alternarsi alla consolle.