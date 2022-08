Fare spettacolo per fare del bene: tra settembre e novembre tre eventi firmati ACEB e Croce Azzurra di Vallecrosia (video)

Il gruppo “Buonavoglia”, nato nel 2019 e composto da Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, torna in campo per organizzare due eventi benefici in programma a settembre e dicembre.

Il primo appuntamento è fissato per le 21 del 23 settembre al Palazzo del Parco di Bordighera con lo spettacolo benefico del comico di Zelig Andrea Di Marco (ingresso 12 euro) che porterà sul palco una serie di sketch inediti. Lo spettacolo sarà aperto dal cantautore locale Alberto Pastor. La serata sarà presentata da Federico Bruzzese, speaker di Radio Onda Ligure. I biglietti sono in vendita da oggi e sono disponibili nella sede dell’associazione ACEB e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Il netto del ricavato sarà suddiviso tra le due associazioni: la Croce Azzurra sta acquistando un mezzo per il trasporto dei disabili, mentre ACEB utilizzerà i fondi per il bando aperto alle associazioni della provincia per sostenere nuovi progetti.

Il 16 ottobre la quinta “StraCamporosso”, il secondo memoria Monica Ligustro con il supporto della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Il 25 novembre si ripeterà la serata contro la violenza sulle donne al centro polivalente “Giovanni Falcone” di Camporosso con relatori la psicologa Monica Borgogno, l’avvocato Simona Costantini del foro di Imperia, forze dell’ordine, assistenti sociali e la Croce Azzurra. La serata è patrocinato dal Comune di Camporosso in collaborazione con il Comune di Vallecrosia.

In totale per i tre eventi è stata raccolta la partecipazione di ben 73 sponsor che hanno contribuito ad abbassare le spese dell’organizzazione.

Infine le due associazioni sono al lavoro per un grande evento in programma a dicembre per il quale sono in corso al momento le trattative.