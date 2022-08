Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 12 a lunedì 15 agosto, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 12 AGOSTO



8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Cima di Marta – Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 391 1042608 (più info)

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo, anche domani

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)



18.00-1.00. Piña 2022: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Anfiteatro San Costanzo (più info)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il Mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì di agosto). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono esibirsi. Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di agosto e i martedì del 16 agosto)

21.30. ‘La cura dello sguardo’: incontro-chiacchierata con Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo tra i più seguiti d'Italia. Terrazze del Forte di Santa Tecla (10 euro con diritto di accesso al Forte di Santa Tecla), prenotazioni via whatsapp (con nome e cognome associati a ciascun biglietto da prenotare) al 393 8753637

21.30. Antonella Ruggiero in concerto con riproposta dei brani più amati della sua carriera (direttore M° Giancarlo De Lorenzo). Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B (tutti i venerdì di agosto). Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA



7.00. Processione di supplica per la pioggia con partenza dalla Basilica di S. Giovanni Battista e recita del Santo Rosario alle Anime dei Defunti + Santa Messa in Basilica alle ore 8.00

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata



21.00. Concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con il violinista Volodymyr Baran, direttore dei concorsi internazionali di Malta. In programma musiche di Mozart, Bach, Morricone, Beethoven, Albinoni. Chiesa parrocchiale di Castelvecchio

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

21.00. ‘I Tre Moschettieri - Europa terra di giganti e cavalieri’: spettacolo con Corrado d’Elia, Alberto Giusta, Andrea Nicolini, Chiara Salvucci, Lorenzo Satta. Regia di Sergio Maifredi. Produzione Teatro Pubblico Ligure (15 euro). Teatro Romano, Corso Genova 134 (più info)

VALLECROSIA



19.00-01.00. 'Notte Blu': musica, divertimento, shopping, attrazioni + alle h 23, Spettacolo Piromusicale ‘Tributo a Vangelis’ + musica dal vivo + Beer Corner + Mercatino dell’Hobbystica + Gonfiabili. Lungomare cittadino



BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

18.30. ‘Summer fun 2022’: Yoga Baby (6-10 anni) al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 338 4653983

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Recital pianistico dell’artista Veronica Rudian. Locale ‘Birra e Salsedine’ sul lungomare Argentina, ingresso su prenotazione al numero +39 3203036123



21.30. ‘BordigheraP’: rassegna giovane generazione - viaggio Pop, Rap, Trap. Musica live con gli artisti: Eames, Roggy Luciano, Aarek, Subway & Hoffman Rage, DJ Set Wir Ium. Evento a cura dell’Associazione Fare Musica e Dem’Art Giardini Lowe, info +39 328751694

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Cima di Marta – Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 391 1042608 (più info)

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.00. ‘Due chiacchiere al Parco’: spettacolo a cura de II Teatro dell'Albero tratto da ‘Confusioni’ di Alan Ayckbour. Quattro personaggi logorroici in fuga l'uno dall'altro si alternano sulle panchine di un parco. Piazza Farini a Taggia

21.30. ‘Te Amo Reggaeton’: format innovativo realizzato dai ‘Ssmica’ che fa ballare e cantare tutti di tutte le età a ritmo di Latin pop e Reggaeton. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.30. Musica Rock/Punk con i Mercenari in piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. Concerto de ‘I nuovi Solidi’, tribute band a Lucio Battisti, con proposta dia una selezione dei più grandi successi della musica italiana. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



17.30-22.00. Esposizione personale di Valeria Allegri con ceramiche dipinte a mano con tecnica impressionista e quadri a collage di fiori pressati. Oratorio N.S. della Misericordia, Via Cipressa, fino al 16 agosto

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)

DIANO MARINA

21.00. Laboratorio ludico-didattico dedicato alle famiglie e ai bambini 'Giochiamo con la storia!’ durante il quale si potrà riscoprire, divertendosi, come si trascorreva il tempo libero duemila anni fa. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info +39 0183 497621

21.30. Concerto tributo a De Andrè a cura del trio acustico composto da Aldo Ascolese & Friends. Sagrato Chiesa di San Giacomo in frazione di Diano Calderina, ingresso libero

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

17.00-19.00. ‘Pillole di emergenza’: mini corsi gratuiti di BLS sulla spiaggia con approfondimento sulla Disostruzione vie aeree. A cura della Croce d'Oro di Cervo Imperia (ogni settimana fino al 30 agosto). Giardini Marco Polo

21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, Enrico Balsamo presenta ‘Miss San Bartolomeo’. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

18.00. Dai sentieri al Festival: escursione tra sentieri e antiche strade che tutt’oggi congiungono i borghi di Andora, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina accompagnati dalla guida Daniela Lantero (20 euro comprensivi di escursione, concerto e contributo associazione). Partenza dalla Piazza dei Corallini, info e prenotazioni +39 3479384694



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), prorogata fino al 21 agosto (più info)



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto ‘Tre come noi’ con Dado Moroni, Rosario Bonaccorso, Nicola Angelucci. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE

21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

BAJARDO



18.00. ‘Tettonica’: Inaugurazione mostra di quadri di C. Minervini alla Chiesa Vecchia, fino al 14 agosto

21.00. Proiezione documentario ‘Voci dall'entroterra - Un Viaggio alla ricerca di un'unica voce’. Sala del Castello

CIPRESSA



19.00. Escursione ‘Anello del Plenilunio’ con cena al sacco

CIVEZZA

21.00. ‘12 Chitarre’: concerto di Mauro Vero

COSTARAINERA

17.00. Spettacolo circense per bambini al Parco Novaro

DOLCEACQUA

10.30-12.30. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)



21.30. ‘Si dolce è il tormento - Amore e passioni nella musica del Seicento italiano’: concerto dell’ensemble di musica antica ‘Effimere Corde’ con strumenti storici. Costello dei Doria, anche domani (12 euro)

DOLCEDO

21.00. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’, ‘Quartetto ‘900’: concerto con Massimo Dal Prà (pianoforte), Mirco Rebaudo (clarinetto e sassofoni), Gianni Martini (fisarmonica), Mauro Parrjnello (contrabbasso). Piazzetta San Tommaso, ingresso ad offerta libera



PERINALDO

21.00. Concerto al Pianoforte presso l’Enoteca ‘Di Vino e…’

17.30. Per la rassegna letteraria ‘Seconda Stella a sinistra’, Alberto Guglielmi Manzoni presenta ‘Tedeschi in Riviera’. Sala Consigliare, ingresso libero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIETRABRUNA



21.15. Concerto Voce e Pianoforte con servizio ristoro

PIGNA

20.00. ‘Schiuma Party’ a cura dell'Unione Sportiva Pignese + musica con dj presso la tensostruttura

POMPEIANA



21.15. Per la rassegna ‘Amo leggere’, presentazione libro ‘La Pallapugno, una modernità difficile’ di Francesco Sarchi. Torre dei Panei



PONTEDASSIO

21.00. Acciuga in ballo in frazione Bestagno



FRANCIA

MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Paul Lay. Palais de l’Europe. Parc du Pian (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz, concerto del ‘Lisa Jazz Trio’ (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





SABATO 13 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



8.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.00-23.00. ‘L'Estate in Mare’: esposizione di artigiani, hobbisti e tanto altro. Piazza Colombo, anche domani

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



13.00-20.00. ‘Rumors’: happy hour all’insegna della migliore musica house del passato e del presente con Francesco Pittaluga Dj. Boca Beach, Corso Marconi 99, info +39 324 804 7852 (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-1.00. Piña 2022: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Anfiteatro San Costanzo (più info)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.00. ‘La Notte della Strega’: giro notturno in moto organizzato da Moto Club Valle Argentina. Ritrovo presso il piazzale Carrefour di Bussana (più info a questo link)

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Family Circus’: spettacolo per bambini a cura di Fortunello e Marbella. Piazza Borea D’Olmo



21.00. Guido Donati presenta il romanzo storico ‘Di lui… solo più una medaglia?’ (i diritti di autore sono interamente devoluti all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona). Museo civico a palazzo Nota, entrata libera

21.00. Per ‘UnoJazz&Blues’, concerto ‘Take Zero’ con Danilo Rea, Massimo Moriconi, Alfredo Golino. Presenta Maurilio Giordana. Pian di Nave (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Cosio d'Arroscia accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 4536788 (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Per ‘Imperia Unplugged Festival 2022’, concerti di Eugenio Ripepi + Roberta Monterosso + Naim (dalle 19.30 esibizione degli artisti del ‘Palco aperto’). Piazza San Giovanni, ingresso gratuito



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Alessandro Carassale presenta ‘Frontiera Judaica. Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale, dal medioevo alla Shoah’ + Musica ebraica suonata dal giovane violinista Jacob Ventura. Segue rinfresco. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero

21.00. Spettacolo musicale dagli anni ‘80 a oggi con Ugo Conti e la sua Band. Belvedere Resentello

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. ‘BordigheraP’: rassegna giovane generazione - viaggio Pop, Rap, Trap. Musica live con gli artisti: Delta, Alex Antonov + OTK, Salem Addams, Vaz Te - Disme, DJ Set Wir Ium. Evento a cura dell’Associazione Fare Musica e Dem’Art Giardini Lowe, info +39 328751694

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

21.30. ‘Carnevale estivo’: mercatino per le vie del centro + intrattenimento musicale itinerante della Sbanday Street Band + Dj set ‘DJ Radio Grock’ in Via XX Settembre + So What Trio in Piazza IV Novembre. Pista Ciclopedonale e Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Michele Tomatis Live’: One Man show che attraversa tutti i musical e le grandi Hit internazionali. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma, ingresso libero

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

22.15. Spettacolo Pirotecnico in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



21,00. ‘Un libro per l'estate’ (4ª edizione): rassegna letteraria a cura dell’Associazione Culturale ‘II Timone’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE



17.30-22.00. Esposizione personale di Valeria Allegri con ceramiche dipinte a mano con tecnica impressionista e quadri a collage di fiori pressati. Oratorio N.S. della Misericordia, Via Cipressa, fino al 16 agosto

21.00. SanLo Night Music: Festa della Musica

DIANO MARINA



10.00. 12ª edizione del Torneo di Calcio Balilla a scopo benefico. Il 13 agosto sarà riservato ai bambini mentre il 14 agosto agli adulti. Iscrizioni dal 9 all'11 agosto 2022 presso l'ombrellone 808 dei Bagni Lido Scogliera (10 euro a squadra, no atleti tesserati)

21.30. Per ‘Diano Comic Show’, spettacolo di cabaret di Fabrizio Fontana (a pagamento). Villa Scarsella (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, Marco Zecca in ‘Semplicemente suggestioni’ ipnosi show. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), prorogata fino al 21 agosto (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

ARMO

21.15. Concerto di musica da organo eseguito dal Maestro Andrea Chezzi organizzato dall’Associazione Vallinmusica. Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria in via Montegrappa

BADALUCCO



21.15. ‘Mi a son che ti sai che mi a son’: commedia brillante in due atti di Silvana Bianchi messo in scena dagli attori della compagnia teatrale ‘Remughe surve’ di Montalto. Giardin du Prevostu, ingresso gratuito

BAJARDO

10.00. ‘Tettonica’: mostra di quadri di C. Minervini alla Chiesa Vecchia, fino al 14 agosto

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, presentazione del romanzo giallo ‘Lo smemorato di Sanremo’ di Achille Maccapani. Evento a cura dell’Accademia Pigna di Sanremo. Chiesa Vecchia del paese, partecipazione gratuita

21.00. ‘Maestrale in concerto’: duo di musica folk composto dai virtuosi musicisti Filippo Gambetta all’organetto diatonico e Sergio Caputo al violino. Chiesa Vecchia

CIPRESSA

19.00. Sagra enogastronomica alla Torre Gallinaro, anche domani



COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro Ritrovo all’ingresso della palazzina



DOLCEACQUA

15.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)



18.30. Per ‘Dolceacqua Incontra’, Daniele La Corte presenta il libro ‘Il Ritorno di Pricò - Un’altra Resistenza’. Giardinetti della sala Polivalente, entrata libera

21.30. ‘Le Nuove musiche, la monodia accompagnata nell’Italia del primo Seicento’: concerto dell’ensemble di musica antica ‘Effimere Corde’ con strumenti storici. Costello dei Doria (12 euro)

DOLCEDO

21.00. ‘Lehman Trilogy. La saga della famiglia Lehman’: lettura teatrale dal testo di Stefano Massini a cura di Sara Bicchierini, Daniel Delministro, Martina Karoff, Sergio Maggiani, Giovanna Marzuoli, Vito Morano. Piazzetta della Chiesa di Bellissimi, ingresso ad offerta libera

LUCINASCO



18.00. Per la rassegna ‘RespiriAMO TEatro’, ‘Clownerentola’: spettacolo di e con Elio Berti e Luisa vassallo (10 euro ridotto 8 euro). Piazza San Pantaleo in frazione Borgoratto, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

21.00. Per ‘Concerti sul Lago’, concerto del ‘Claudio Bellato Acoustic Trio’ formato da Claudio Bellato (Chitarra), Kohcrto Kissolotti (Basso elettrico) Maurizio Pettigiani (Percussioni). Parco di Santo Stefano, ingresso ad offerta libera

PERINALDO

20.00. Festa del Volontariato di Ferragosto, anche domani

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



9.30. ‘Sui sentieri dei nidi di ragno’: trekking letterario di due giorni con Giacomo Revelli. Ritrovo e partenza dal Rifugio Realdo (tutte le info a questo link)

15.30. Conoscenza e uso degli oli essenziali a cura di Incanti di Streghe (più info)

16.00. Autoprodurre il vero sapone naturale a cura di Lorena Verbena (più info)



18.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

21.30. Visita guidata in notturna al borgo di Triora con Raffaella Asdente (più info)

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

21.00. So Gospel Tour 2022: concerto gospel. Chiesa di Notre-Dame de la Pinède (più info)



MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Matthias Goerne e Orchestre Camerata Rco. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

CAGNES SUR MER

19.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimento musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

22.00. Fuochi d'artificio, seguiti da una serata disco con il gruppo ‘High Energy’ a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 14 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Bassa di Sanson - Realdo accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 338 4536788 (più info)

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-23.00. Saldi di Gioia con negozi aperti sino a tarda sera nelle vie e piazze del centro. Evento a cura della Confcommercio, anche domani

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio (tutte le domeniche di agosto). Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con il quartetto ‘Nuages’ formato da Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra), Alex Otta (tromba) e Davide Giovinazzo (batteria)Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-1.00. Piña 2022: ultimo di quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla (più info)

20.30. Dinner Show con i Pipers: spettacolo che con le atmosfere degli anni ‘60. Roof Garden del Casinò (più info)

23.30. ‘That’s Amore Celebration’: party della vigilia, tra show cooking, performer, allestimenti a tema e musica fino a notte fonda. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

22.30. Spettacolo pirotecnico al Porto Vecchio

IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21.30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



21.00. Giraparasio: passeggiata in compagnia nei vicoli e nelle piazze del centro storico del Parasio. Ritrovo davanti al Duomo, prenotazione obbligatoria al 331 6992009 (Enzo)

21.10. Per ‘Imperia Unplugged Festival 2022’, concerti di Mauro Vero + Piji + Luca Barbarossa. Banchina Aicardi, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA



9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (Grotta del Caviglione ore 11.00 - 12.00 e 15.00 - 16.00)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA

8.00-22.00. Giornata Commerciale del Ribasso (41ª edizione): tradizionale manifestazione commerciale nel centro cittadino, con la partecipazione dei commercianti, operatori su aree pubbliche e mercatini dell’artigianato. A cura di Confcommercio. Centro cittadino

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

20.45. ‘Sumer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI



19.00-24.00. Mostra d’arte a cura di Enzo e Andrea Iorio in Piazza IV Novembre

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Realdo - Bassa di Sanson - Realdo accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 4536788 (più info)

21.00. ‘La Baby Dance di Fortunello e Marbella’: animazione, spettacolo, balli di gruppo, gare e giochi + Baby Dance condotta da Fortunello e Marbella + distribuzione di palloncini, premi e gadget ai bambini. Piazza Cavour a Taggia

21.30. DjAkaTex in the mix, con Dj-Set, Happy Dance, intrattenimento con due ballerine professioniste a completare lo Show. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.30. Balliamoci e Cantiamoci l’Estate con il ‘Gianni Rossi Show’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)



SAN LORENZO AL MARE



17.30-22.00. Esposizione personale di Valeria Allegri con ceramiche dipinte a mano con tecnica impressionista e quadri a collage di fiori pressati. Oratorio N.S. della Misericordia, Via Cipressa, fino al 16 agosto

DIANO MARINA

6.00. ‘Diano all'alba - 6 km alle 6’ (4ª edizione): corsa podistica non competitiva a passo libero di 6 km organizzata dall'Asd Golfo Dianese Ultra Runners. Ritrovo al Molo delle Tartarughe (locandina)

8.00-24.00. ‘DianAffari 2022’ (12ª edizione): giornata commerciale attività collaterali a cura della Confcommercio del Golfo Dianese. Centro cittadino



10.00. 12ª edizione del Torneo di Calcio Balilla a scopo benefico. Il 14 agosto riservato agli adulti. Iscrizioni dal 9 all'11 agosto 2022 presso l'ombrellone 808 dei Bagni Lido Scogliera (10 euro a squadra, no atleti tesserati)

17.00. ‘Il Cammino di Santiago per tutti’. Ritrovo presso la chiesetta sconsacrata di Villa Scarsella. Alle ore 17.55 arrivo alla Chiesa di San Giacomo in frazione Diano Calderina. A seguire S. Messa

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, Gianluca Impastato in ‘30 anni fotomodello’. Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), prorogata fino al 21 agosto (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese, fino al 15 agosto (i dettagli a questo link)

BAJARDO

10.00. ‘Tettonica’: ultimo giorno della mostra di quadri di C. Minervini alla Chiesa Vecchia

10.30-18.30. Mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

11.00. Mostra ‘L’erbario di Marco Damele’ presso il Castello adiacente la Piazza Vecchia (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), fino al 28 agosto, ingresso libero

18.00. Per ‘Incontri della Biblioteca’, Freddy Colt presenta ‘Il principe di Castelbajardo’ + proiezione del video ‘La prodezza più grande’ degli Altieri di Castel Bajardo. Sala del Castello

BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2022 (4ª edizione), ‘Canzoni e Danze’: concerto dell'Exclusive Trio formato da Valentina Renesto (sassofono soprano), Francesca Simonelli (sassofono tenore), Giuseppe Bruno (pianoforte). Maro Castello, ingresso libero

CIPRESSA

19.00. Sagra enogastronomica alla Torre Gallinaro



DIANO ARENTINO

21.30. ‘Piano Arentino 2022’: serata di musica jazz con Andrea Pozza. Piazza San Michele, ingresso gratuito, info 335 8742775

DOLCEACQUA

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Tempo di Svalutation’: concerto della band ‘Adriano Celentano Tribute Show’. Piazza Mauro, ingresso libero

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PERINALDO

20.00. Festa del Volontariato di Ferragosto

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

SEBORGA



9.00-17.00. ‘Seborga nel Benessere’: giornata dedicata al benessere con istruttori che svolgono attività olistiche, pilates, yoga, sciamanesimo. Evento di Terra di Confine Cavalli&Rapaci. Per info e prenotazioni: terradiconfine.liguria@gmail.com

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

11.30. Storia e tradizione dei tarocchi a cura di Sonia Astraldi (più info)



15.30. Noi siamo Natura – immersione forestale con Simone Alberucci (più info)



18.00. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

22.00. Serata Disco Music Dance (più info)

VILLA FARALDI



17.00-19.00. Mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica)

21.15. Concerto d’organo omaggio a Silvia Kind con il M° Paolo Bertolotto e il tenore lirico Simone Favara. Chiesa di Sant’Antonio Abate a Tovo Faraldi



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



LUNEDI’ 15 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Monte Grai – Monte Pietravecchia - Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 338 4536788 (più info)

10.00-23.00. Saldi di Gioia con negozi aperti sino a tarda sera nelle vie e piazze del centro. Evento a cura della Confcommercio

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

10.30. Festa dell’Assunta: tradizionale investitura dei Consoli del Mare a Gian Battista Borea d’Olmo e Vincenzo Russello (h 10.30) + Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Genova Angelo Bagnasco assieme al Mons. Antonio Suetta, Vescovo Diocesano (h 11). Santuario della Madonna della Costa

13.00-20.00. ‘Rumors Parade’: intera giornata di festa e spettacolo con intrattenimento a cura di strumentisti e djs intratterranno il pubblico da pranzo fino al calar del sole all’insegna della migliore musica house del passato e del presente. Boca Beach, Corso Marconi 99, info +39 324 804 7852 (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Music Time con i Double Fantasy, Claudio Giraudi (chitarra e voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. Per la rassegna ‘Unoenergy accende la tua estate’, serata dedicata alle più belle e travolgenti canzoni tratte dai più celebri musical a cura della compagnia ‘Musical I love you’. Pian di Nave (più info)

23.30. Ferragosto Night: tradizionale evento di Ferragosto, un party nel quale si balla in riva al mare fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne e allestimenti a tema, Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 39 84 066 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (Grotta del Caviglione ore 11.00 - 12.00 e 15.00 - 16.00)



9.00-14.00. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia



21.00. ‘La musica che racconta’: concerto del Gruppo Musicale Re Beat nell’ambito della 32ª edizione ‘Musiche nei Castelli’. Belvedere Resentello

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info

18.00-22.00. Salone Internazionale dell’Umorismo 2022. La Retrospettiva: esposizione di disegni e libri della Palma d’Oro + Omaggio a Raymond Peynet + Rassegna disegni su ‘Il mondo dell’automobile: oggi e in futuro’ + Copertine Buduàr. Ex Chiesa Anglicana, fino al 28 agosto, info +39 333 8558355 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Festa del Pallone. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Serata ‘Summer Lights Laser Show’: un viaggio musicale dagli anni ‘70 al 2000 con le più belle hit di tutti i tempi. Lungomare zona Pennoni, info +39 3281079511

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, Summer Music con ‘Lost in Blues Band’ e ‘Thunderbirds’. Piazza IV Novembre

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Colla Melosa - Monte Grai – Monte Pietravecchia - Colla Melosa accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 338 4536788 (più info)

21.00. Ciak si Suona’: l'Associazione Orchestra Sinfonica Bordighera propone un concerto con il duo Parodi (flauto) e Martini (fisarmonica-pianoforte) Piazza Santissima Trinità a Taggia, ingresso libero

21.30. ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’: spettacolo di cabaret di e con l’attore comico Maurizio Lastrico. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

22.00. Concerto della band genovese Buio Pesto in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Messa sul mare

SAN LORENZO AL MARE



17.30-22.00. Esposizione personale di Valeria Allegri con ceramiche dipinte a mano con tecnica impressionista e quadri a collage di fiori pressati. Oratorio N.S. della Misericordia, Via Cipressa, fino al 16 agosto



19.00-20.00. Lezione di PilatesGym (tutti i lunedì di luglio e agosto), gratuiti su prenotazione 346 7944194 (Barbara)

DIANO MARINA

21.00. Incontro letterario con Toni Capuozzo, giornalista televisivo e scrittore, con presentazione dei suoi libri ‘Lettere da un Paese chiuso’ e ‘Balcania’. Dialoga con l'autore il giornalista Andrea Pomati. Villa Scarsella, ingresso libero

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



CERVO

18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 31a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’ (ultimo giorno), il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Un Flauto Magico’ in omaggio ad Emanuele Luzzati (25 euro, Under 14 10 euro, over 65 e under 28 20 euro). Piazza del paese (i dettagli a questo link)

BADALUCCO



21.15. ‘The Beatles Live Again’: concerto a cura della band ‘The BeatBox’ + Dj set di Samuele Scarlino. Giardin du Prevostu, ingresso gratuito



BAJARDO



21.00. ‘Teatrando Live’: DJ set by DJ Loj nella Piazza Parrocchiale

COSTARAINERA



19.30. Cena conviviale in Piazza

DOLCEACQUA



20.00. ‘Ferragosto’ con i Dusäigöti: Serata Gastronomica e Danzante a tema. Piazza Mauro, entrata libera

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



SEBORGA



9.00-17.00. ‘Seborga nel Benessere’: giornata dedicata al benessere con istruttori che svolgeranno attività olistiche, pilates, yoga, sciamanesimo. Info e prenotazioni: terradiconfine.liguria@gmail.com



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique 2022: esibizione della pirotecnica canadese Hands Fireworks sul tema ‘Fragile’. Baia della città (più info)





