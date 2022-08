Al Pico de Gallo si misura l’estate sanremese: “Grande ritorno dei turisti nordeuropei e un buon inserimento del mercato USA” (Video)

Il Pico de Gallo e lo storico Lido Imperatrice sono da decenni il punto di riferimento per l’estate sanremese, un indicatore per misurare l’andamento turistico locale tra flussi sempre nuovi in arrivo dall’Italia e dall’estero.



Il 2022 segna una nuova ripartenza per il mondo delle vacanze, la prima estate senza norme stringenti, distanziamenti, drastici cambiamenti delle nostre abitudini. E il mondo del turismo ha risposto alla grande, come confermano le parole di Gianmarco Bella Maccario, ‘patron’ del Pico de Gallo.

“I primi due mesi sono andati molto bene anche per merito del clima che ci ha aiutati tanto anche se un po’ pesante, giugno e luglio sono stati due mesi sugli scudi - commenta ai nostri microfoni Gianmarco Bella Maccario - un grande ritorno del turismo del nord Europa, un curioso inserimento degli Stati Uniti e la conferma di svizzeri e tedeschi”.

“Ad agosto ci sarà il consueto cambio di clientela con il ritorno degli italiani, pensiamo di rimanere su numeri positivi per la stagione e vedremo se riusciremo ad avere una vera ripartenza - prosegue il ‘patron’ del Pico - questo è il primo vero anno di ritorno alla normalità, la gente ha voglia di uscire, svagarsi e mettersi alle spalle il periodo. Sanremo viene scelta dalle famiglie ma anche dai proprietari delle seconde case e dagli stranieri. Un turista che ha voglia di spendere e di tornare alla normalità”.

Sanremo, quindi, conferma il suo grande appeal sul mercato turistico straniero attraendo flussi nuovi dal Nord Europa e consolidando legami storici come quello con il mondo statunitense.