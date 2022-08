Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 11.30 in via Roma a Sanremo, all’altezza di via Carli.

Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrati un furgone che stava effettuando delle consegne e uno scooter. Ad avere la peggio la donna di 38 anni che era alla guida del mezzo a due ruote.

Ha riportato alcune ferite di media gravità e, dopo l’intervento del personale medico del 118, è stata portata in ospedale da una ambulanza di Sanremo Soccorso.