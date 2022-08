Molini di Triora: acqua non potabile nel centro del paese e stop all'erogazione la notte in frazione Aigovo

La situazione idrica della nostra provincia, come più volte evidenziato anche dal nostro giornale, è appesa a un filo o per meglio dire a una goccia d’acqua. Da più parti, anche con ordinanze del diversi sindaci della zone, sono state emanate ordinanze nelle quali viene a più riprese chiesto di fare molta attenzione al consumo dell’acqua, sempre più preziosa in questa torrida estate e dopo un lungo periodo di assenza delle precipitazioni.

Un doppio nuovo intervento arriva dal Comune di Molini di Triora. Il primo è arrivato venerdì scorso e riguarda la non potabilità dell'acqua in tutto il Comune. L'acqua, a scopo precauzionale e in attesa delle analisi, dovrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienici. Il secondo è di oggi ed è relativo a una piccola frazione. Si tratta di Aigovo, dove i livelli di accumulo dell’acqua potabile nella vasca che serve la frazione risultano particolarmente bassi.

Proprio per questo è necessario contenere il consumo idrico in modo da assicurare l’approvvigionamento. Da oggi verrà quindi interrotta l’erogazione dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto nelle ore notturne ed in particolare dalle 22 alle 5 del mattino.