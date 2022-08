San Lorenzo al Mare: questa sera e domani, spettacolo itinerante del Teatro dell'Albero 'Quattro chiacchiere al parco…'

Appuntamento oggi 5 agosto e domani 6 agosto nel Centro Storico di Levante (partenze da Piazza Mazzini ore 21.30 e 22.30 a ingresso libero) per la nuova produzione della compagnia di casa “Quattro chiacchiere al parco…” da un’idea di Carlo Senesi e liberamente tratto da “Confusioni” di A.Aychbourn.

Quattro personaggi logorroici in fuga l’uno dall’altro si alternano sulle panchine di un parco. Sono personaggi che appartengono a una middle class britannica di solito timida, conformista, inibita e tutt’altro che glamour, colta in riti quotidiani, che sfociano in esiti imprevisti tra realismo e paradosso. E’ Il ritratto comico dell’ordinario che tradisce conflitti latenti e che Ayckbourn spesso diabolicamente coglie nei piccoli tic, negli squallidi passatempi e nelle mediocre aspirazioni. I personaggi, ignari del ridicolo che li caratterizza, manifestano attraverso il dilatarsi grottesco delle nevrosi, la loro impotenza a comunicare, la banalità della vita quotidiana, la solitudine che regna sovrana nell’esistenza di ognuno.

Con:

Loredana De Flaviis, Daniela Di Gregorio,

Franco La Sacra, Paolo Paolino

Alla chitarra Fabrizio Vinciguerra

Scenografia, costumi e Regia Carlo Senesi



