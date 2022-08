Bajardo Lectures: sabato terzo appuntamento con il professore Eduardo Ciampi e la musica del Duo Pizzicante

"L’Università d’Estate di Castel Bajardo, meglio nota come “Bajardo Lectures”, giunge sabato 6 agosto al terzo appuntamento" - annunciano gli organizzatori della rassegna. Alle ore 18, nella Chiesa vecchia di San Niccolò, in cima al “colle un tempo sacro ai druidi” gli appassionati di cultura inglese, di arte ed estetica potranno assistere ad un’appassionante lezione del professore Eduardo Ciampi, studioso romano di letteratura britannica, di musicologia e di tematiche sapienziali.



"Autore di studi su Shakespeare, traduttore di autori come C.S. Lewis, Philip Sherrard e Lord Northbourne, in questo caso il professor Ciampi illustrerà il tema “John Ruskin e la musica”, affiancato dall’attore Max Carja, volto teatrale dell’Accademia della Pigna, cui è affidata la “voce” di Ruskin. Il grande pensatore dell’età vittoriana è noto per i suoi viaggi in Italia e per le sue profonde trattazioni intrise di spiritualità, pur trattando di argomenti letterari, artistici o musicali. - aggiungono - L’aspetto musicologico verrà infatti trattato nello specifico a Bajardo. In questo senso si inserisce anche la parte concertistica offerta dal “Duo Pizzicante” composto da Freddy Colt al mandolino e Davide Frassoni alla chitarra".



"I musicisti proporranno alcuni esempi di musica colta ammirata da Ruskin come una sonata di Beethoven per mandolino e un “notturno” di Filippo Gragnani, oltre ad alcuni brani “di carattere” coevi alla vita dell’autore.Le Bajardo Lectures proseguiranno sabato 13 agosto con un doppio appuntamento: al pomeriggio la presentazione del romanzo giallo “Lo smemorato di Sanremo” di Achille Maccapani e alla sera il concerto “Maestrale”. A breve sarà pubblicato il primo video sull’apposito canale Youtube “Bajardo Lectures”.L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito" - concludono.