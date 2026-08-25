Sanremo torna capitale del golf: il 24 e 25 ottobre al Circolo degli Ulivi la Royal Golf Challenge

Il grande golf internazionale torna ad animare la Città dei Fiori, con un fine settimana dedicato allo sport, all'eleganza e all'ospitalità d'eccellenza. Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, il prestigioso Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo sarà infatti teatro della Royal Golf Challenge, appuntamento promosso dal Royal Hotel Sanremo e ormai diventato un momento di riferimento per gli appassionati di golf. L'evento porterà in Riviera giocatori, partner commerciali e sponsor, coniugando la competizione sul campo con le opportunità di incontro e relazione. Un format che punta così a valorizzare non soltanto l'aspetto sportivo, ma anche l'offerta turistica e ricettiva del territorio.

A fare da cornice alla manifestazione sarà uno dei percorsi golfistici più conosciuti e storici d'Italia, immerso nel verde e caratterizzato dal fascino del paesaggio sanremese. Un contesto particolarmente adatto anche alla stagione autunnale, grazie al clima mite della Riviera Ligure, che consente di praticare il golf in condizioni favorevoli anche nel mese di ottobre. Per i partecipanti saranno due giornate all'insegna dell'agonismo, ma anche della possibilità di vivere Sanremo e il suo territorio. La Royal Golf Challenge si inserisce infatti in una proposta che mette insieme sport, turismo, ospitalità e convivialità, con il mare e il patrimonio della Città dei Fiori sullo sfondo.

La competizione prevede una gara individuale Stableford sulla distanza complessiva di 36 buche, pensata per coinvolgere giocatori con livelli di esperienza differenti. Gli appassionati più preparati potranno affrontare l'intero doppio giro, mentre sarà possibile partecipare anche a una sola giornata di gara, consentendo così di vivere l'atmosfera della manifestazione senza necessariamente prendere parte a entrambe le giornate. Una formula studiata per ampliare la partecipazione e rendere l'appuntamento accessibile a un pubblico più ampio. Il campo degli Ulivi diventerà quindi il cuore sportivo del weekend, con la sfida a rappresentare uno degli elementi centrali dell'intera iniziativa.

Ma la Royal Golf Challenge non sarà soltanto una competizione. Il programma è stato infatti concepito anche come occasione di networking e condivisione, creando uno spazio nel quale partner commerciali, sponsor e appassionati potranno incontrarsi e sviluppare nuove relazioni. Lo sport diventa così uno strumento per favorire contatti e opportunità, all'interno di un contesto caratterizzato dall'eleganza e dall'accoglienza del Royal Hotel Sanremo. Un connubio che punta a rafforzare il legame tra il mondo del golf e quello dell'ospitalità di alta gamma, valorizzando al tempo stesso la destinazione Sanremo.

Il momento più atteso al di fuori del percorso sarà la Cena di Gala, in programma nella serata di sabato 24 ottobre nella suggestiva cornice del Royal Hotel Sanremo. Dopo la prima giornata sul campo, giocatori e ospiti si ritroveranno per una serata dedicata alla convivialità e alla gastronomia. La cena rappresenterà un'occasione per proseguire gli incontri e le relazioni avviate durante la giornata, in un'atmosfera più informale ma sempre improntata all'eleganza. Al centro ci saranno anche i sapori della tradizione ligure, proposti come ulteriore elemento di valorizzazione del territorio.

La manifestazione conferma così la vocazione di Sanremo a ospitare appuntamenti capaci di unire sport, turismo ed esperienze di qualità. Per un intero fine settimana la Città dei Fiori tornerà quindi a essere punto di riferimento per gli appassionati di golf, offrendo loro non soltanto la possibilità di misurarsi sul campo degli Ulivi, ma anche di scoprire l'ospitalità e le eccellenze della Riviera. La Royal Golf Challenge si presenta dunque come un evento costruito attorno alla competizione, ma arricchito da momenti di incontro e dalla possibilità di vivere Sanremo in una stagione particolarmente suggestiva.