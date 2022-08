Fattori che influenzano il prezzo di una piattaforma aerea

Le piattaforme aeree giocano un ruolo fondamentale in tutti quei contesti lavorativi, come ad esempio l'edilizia, che prevedono operazioni in quota e in cui sia necessario raggiungere o sollevare persone e cose. Versatili e sicure, le piattaforme aeree autocarrate rappresentano un'alternativa pratica ed efficiente ai tradizionali ponteggi e impalcature. Ma quanto costa una piattaforma aerea autocarrata? Ovviamente il prezzo dipende dal modello e dalle caratteristiche del mezzo. Per poter valutare al meglio la produttività, ecco un'analisi dei principali fattori che influiscono sul prezzo di una piattaforma aerea.



Stabilizzazione automatica

Grazie alla stabilizzazione automatica, l'operatore raggiunge il punto prestabilito nel modo preciso e sicuro evitando errori di posizionamento. Nelle piattaforme aeree prodotte da Socage, ad esempio, l’operatore può stabilizzare il mezzo con un solo clic dal pannello di controllo, risparmiando tempo e guadagnando in sicurezza e produttività. Inoltre la stabilizzazione automatica consente di operare in altezza su terreni irregolari e in spazi ridotti in sicurezza e rapidità.