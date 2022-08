Gli ultimi dati forniti da Regione Liguria mostrano un totale di 1.416 nuovi positivi con 239 casi in provincia di Imperia. Il tasso di incidenza oggi è al 17,69%.

Stabile il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo dove al momento si trovano 42 pazienti, nessuno in terapia intensiva.

In regione si registrano tre vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di tre uomini morti all’ospedale di Albenga.

In allegato il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni.