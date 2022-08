A Bordighera questa sera il cinema all'aperto è dedicato ai più piccoli con “Teen Titans Go! Il film”. La proiezione, ad ingresso libero, inizierà alle 21.20 ai giardini Lowe e sarà la giusta occasione per divertirsi con i protagonisti dell'omonima serie animata televisiva.

Termina con questo appuntamento la rassegna "Cinema in Giardino", che per quattro lunedì di luglio ha portato nel parco di via Vittorio Veneto la magia del grande schermo con un ottimo riscontro di pubblico.​