Ventimiglia: la Commissione ha assegnato il 'San Segundin d'Argentu 2022' a Enrico Malan

Si è riunita ieri la Commissione, presieduta dal Commissario Prefettizio Samuele De Lucia, per l’assegnazione del ‘San Segundin d’Argentu’.

La Commissione composta dal Parroco di Mortola e Grimaldi Don Diego Goso, in rappresentanza di S.E. il Vescovo Antonio Suetta, dai rappresentanti del Comitato Pro Centro Storico e dagli esponenti dell’associazionismo ventimigliese (Comitato San Secondo, Compagnia dei balestrieri, Le Ragazze di Wilma, Ente Agosto Medievale, Associazione Nazionale Alpini, Comitato Pro Centro Storico, Scuola di Pace, Spes, e Cumpagnia d’ì Ventememigliusi) ha assegnato l’onorificenza al cittadino ventimigliese Enrico Malan.

Malan, classe 1932, si è distinto in particolare come autore vernacolare, pubblicando numerose opere in dialetto intemelio, nonché nella redazione del dizionario Ventimigliese-Italiano, Italiano-Ventimigliese. La candidatura di Enrico Malan è stata promossa dalla Cumpagnia d’ì Ventemigliusi e supportata dal Comitato Pro Centro Storico, presieduto da Sergio Pallanca.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 26 agosto nell’antica chiesa, ora sconsacrata, di San Francesco.