Disagi al traffico nel pomeriggio sulla SS28 nei pressi di Pornassio. Un camion è uscito di strada occupando l'intera carreggiata. Il mezzo per cause in via d'accertamento è finito con le ruote in una cunetta laterale.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di manovra per riportarlo sulla sede stradale. Nel frattempo il traffico è stato interrotto e si sono create code in entrambi i sensi di marcia. Dopo circa mezzora, il camion è tornato con tutte le ruote sulla strada e ha ripreso il viaggio.