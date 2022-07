Bordighera: questa sera Consiglio comunale, la discussione dei diversi punti all'ordine del giorno

Consiglio comunale senza scossoni, questa sera a Bordighera. All’inizio sono state approvate alcune variazioni di bilancio e la verifica degli equilibri generali di bilancio.

Dopo l’approvazione del regolamento di Polizia Urbana, in particolare per il conferimento dei rifiuti (QUI), è seguita la discussione sulla mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’ in merito all’individuazione delle misure di aiuto basate sul reddito o di potenziamento di quelle esistenti per sostenere le famiglie o i singoli cittadini in difficoltà. Non è mancato qualche rimbrotto tra il Consigliere Trucchi che l’ha presentata e l’Assessore Gnutti. La mozione è stata poi respinta.

E’ toccato poi alle interpellanza, la prima delle quali presentata da ‘Semplicemente Bordighera’ sulla nuova gestione comprensoriale del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana. In particolare Giuseppe Trucchi ha evidenziato il valore della differenziata della città, intorno al 75% mentre l’obiettivo comprensoriale è del 65%. L’Assessore Baldassarre ha dato ampie rassicurazioni sui controlli che verranno eseguiti dall’Amministrazione in merito.

Dopo l’annullamento da parte del Tar della gara per la gestione del Palazzetto dello Sport, il Consigliere Giuseppe Trucchi di ‘Semplicemente Bordighera’ ha posto una sua interpellanza, in merito alla gestione del palazzetto dello Sport. Il Consigliere Trucchi ha chiesto all’Amministrazione e ai dirigenti quali saranno gli sviluppi futuri: “Entro la metà di settembre potrebbe avvenire l’aggiudicazione, salvo eventuali nuovi ricorsi”.

Mara Lorenzi di ‘Civicamente Bordighera’ ha poi presentato l’interpellanza sulla persistente mancanza di aria condizionata e incerto funzionamento dei sistema audio/video nel centro culturale ex chiesa Anglicana. In merito al sistema elettronico l’Assessore Laganà ha confermato un problema di carattere tecnico mentre, per quanto riguarda l’impianto di condizionamento: “Non è mai esistito ma, effettivamente, con il caldo di quest’anno la situazione è difficile. Per installarlo verrà fatto un sopralluogo per capire come intervenire”.

E’ stata poi la volta dell’interpellanza presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’ in merito al contratto di concessione dell’Ospedale Saint Charles. “Parliamo di un’importante iniezione di finanziamenti pubblici per circa 15 milioni ogni anno – ha detto il Consigliere di opposizione - per la popolazione dell’estremo ponente. Il contratto di concessione ha avuto una vita lunga e non è ancora stato firmato. Non dimentichiamo lo scontro tra la Regione e il Direttore dell’Asl che chiedeva il ritiro di un contratto che non soddisfaceva il Capitolato. Penso sia corretto che il Consiglio comunale possa visionare il contratto, per il quale l’Asl mi ha comunicato di non averne una versione definitiva”. L’Assessore Gnutti ha evidenziato come il Comune abbia più volte tentato di procurarsi il contratto definitivo, senza riuscirvi: “Ci hanno rassicurato, anche nell’ultima riunione della scorsa settimana, che verranno rispettati tutti gli accordi presi”.

Il Consiglio si è chiuso con l’interpellanza, presentata ancora dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’, in merito alla necessità di assicurare alla città durante i mesi estivi vigilanza serale e notturna. In particolare, Mara Lorenzi ha chiesto un maggiore controllo alla vita notturna, evidenziando il fatto che molti locali proseguono l’attività notturna oltre l’orario previsto: “Manca la Polizia Municipale – ha detto – dopo una certa ora e ci sono zone, come la piazza della Stazione, piuttosto pericolose. Molti giovani abusano di alcol e i controlli sono pochi”. Il vice Sindaco Mauro Bozzarelli ha confermato di essere a conoscenza della problematica e di essere intervenuto insieme al Comandante della Municipale: “Abbiamo chiesto un intervento di Arpal con il fonometro, ma non è semplice ottenerlo. Vorremmo farlo in diverse zone della città e abbiamo parlato con gli amministratori di condominio per farlo. Per quanto riguarda il presidio della Municipale questo c’è, non per tutta la notte ma c’è. Non dimentichiamo che esiste anche un Nucleo Operativo dei Carabinieri e, in caso di necessità si può chiamare il Comando. Comunque il presidio della città c’è”. Il Comandante Attilio Satta ha risposto in questo modo: “Nel corso dell’estate abbiamo fatto già diversi interventi serali, fino all’una di notte. Li facciamo in occasione di serate particolari e le pattuglie presidiano le zone indicate, come ad esempio nelle ultime tre serate con ‘Un mare di sapori’. I controlli ai pubblici esercizi vengono fatti in modo occasionali e, anche nel prossimo fine settimana sono previste due pattuglie in merito. Non sono verifiche come quelle fatte nel corso della giornata, ma ci sono priorità che vengono eseguite anche con i Carabinieri. Se si volessero fare con maggiore frequenza e attenzione servirebbe più personale”.