Bordighera: in Consiglio il nuovo regolamento di Polizia Urbana, stabilite le multe per chi conferisce male i rifiuti

A Bordighera scattano gli aumenti delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative al conferimento rifiuti. Questa sera il Consiglio Comunale ha infatti approvato l’integrazione del Regolamento di Polizia Urbana con cui viene stabilito il valore delle multe, pari a:

- 200 euro per le utenze domestiche;

- 250 per le utenze non domestiche se la violazione è commessa da o per conto di titolare o responsabile di impresa o ente;

- 300 per le utenze condominiali.

“Gravi episodi si sono registrati a Montenero – ha detto il primo cittadino dove sono stati identificati due imprenditori edili grazie ad alcune telecamere. Ci siamo resi conto che non è sufficiente e, quindi, quando si aprirà il procedimento penale, l’Amministrazione si costituirà parte civile per le sanzioni in relazione al danno di immagine alla città. Siamo consapevoli delle criticità emerse con il cambio del gestore e abbiamo registrato problemi del servizio, anche per alcune voci del capitolato che dovranno essere riviste. Sono aumentati i giri della Teknoservice mentre è prevista l’implementazione di nuove telecamere”. Il Sindaco ha confermato che le multe saranno tra i 200 e i 300 euro.

In merito ha detto al sua anche il vice Sindaco, Mauro Bozzarelli: “Fa male al cuore vedere, a volte, la città trattata così male. Chiedo a residenti e turisti di evitare di deturparla, ma voglio anche elogiare l’Assessore Baldassarre, che sta facendo un lavoro encomiabile per far ripulire le zone colpite”.

L’Amministrazione inoltre, per disincentivare in modo ancora più incisivo l’abbandono dei rifiuti, nei casi in cui ci sia la fattispecie penale si costituirà parte civile contro i responsabili per danni d’immagine. Accadrà già nel procedimento penale che verrà verosimilmente aperto nei confronti delle due imprese edili, individuate nelle ultime settimane, che hanno disperso detriti e materiali di ogni tipo nell’area di conferimento di Monte Nero, più volte vandalizzata anche in passato.

“Abbiamo deciso di intervenire con ancora più decisione - ha commentato il Sindaco Ingenito - a difesa del decoro e dell’igiene urbana. Siamo consapevoli delle criticità che si sono manifestate in questo periodo di messa a regime del nuovo appalto comprensoriale che gestisce la raccolta e lo smaltimento in 18 Comuni, tra cui Bordighera, in base ad un capitolato già definito dalla precedente amministrazione. Tra l’altro il servizio è stato avviato nel momento in cui, grazie ai flussi turistici, la popolazione cittadina aumenta numericamente ed è dunque richiesto un impegno ancora maggiore”.

“Come Amministrazione - ha concluso il primo cittadino - abbiamo disposto servizi integrativi per il nostro territorio e acquistato nuove attrezzature; parallelamente vogliamo scoraggiare comportamenti scorretti e siamo convinti che l’aumento delle sanzioni possa essere un deterrente efficace, da affiancare ai controlli già in atto da parte della Polizia Locale, alle telecamere e alle foto trappole”.