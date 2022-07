Sanremo: grande chiazza marrone davanti al depuratore di Capo Verde, indagini in corso della Guardia Costiera (Foto)

Una enorme chiazza marrone di fronte al depuratore di Capo Verde a Sanremo. E’ presente da poche ore e, sul posto, stanno indagando i militari della Guardia Costiera matuziana.

Al momento non è dato sapere se si tratta di un malfunzionamento del depuratore o se di uno scarico a mare di terra e detriti, dovuto al maltempo delle ore notturne in montagna.

La Capitaneria sta tenendo sotto controllo la situazione per verificare le cause. C’è da augurarsi che non si tratti di un inquinamento che potrebbe portare a un divieto di balneazione. In queste ore la corrente sta portando i residui che formano la chiazza proprio verso Sanremo.

(Foto di Tonino Bonomo)