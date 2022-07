Coronavirus: oggi oltre 400 nuovi casi in provincia ma il tasso di positività resta sotto il 20%

Tornano a salire i numeri, dopo il classico calo del lunedì, si in provincia che in regione ma, fortunatamente il tasso di positività cresce di poco (oggi di un punto rispetto a ieri), al 19,66%.

Sono 2.579 i nuovi casi di positività al covid-19 rilevati oggi in Liguria. Di questi 411 in provincia di Imperia, 444 in quella di Savona, 1.293 a Genova e 425 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 13.118 tamponi, dei quali 2.053 molecolari e 11.065 antigenici.

Stabili i ricoverati nella nostra provincia, oggi 38, uno in più di ieri di cui 1 (uno in meno di ieri) in terapia intensiva. Scende il dato regionale con le persone ricoverate che sono 476 (-4) delle quali 11 (-2) in terapia intensiva.

Oggi dobbiamo purtroppo registrare ben 7 morti nella nostra regione, dei quali 5 a Sarzana, 1 ad Albenga e 1 a Sestri Levante. Si tratta 4 uomini e 3 donne tra i 75 e i 97 anni. Tornano a scende i pazienti in isolamento domiciliare: sono 22.060, ovvero 745 in meno di ieri.

Sotto il bollettino completo