F1: nella Formula Uno cosa è più importante i piloti o le vetture?

Ma cosa conta realmente nella Formula Uno? Secondo piloti un po' entrambe le cose, ovviamente chi fa parte della F1 è logico che l'importanza sia dei piloti e anche delle auto da corsa. Ma vediamo cosa dice un gruppo di scienziati dell'Università di Lethbridge, in Canada.

L'importanza della F1

Un gruppo di scienziati dell’Università di Lethbridge, in Canada, hanno studiato il caso dopo il GP di Silverstone dove vinse la Ferrari di Carlos Sainz. Per le news dell'autodromo di Vallelunga, il campionato Nascar EuroSeries è sceso in pista Kevin Liguori, ma per sapere le necessarie informazoni di questo articolo clicca qui. Dal risultato di questi scienziati è che l’80% in F1 è anche un merito del team e delle vetture, mentre il 20% è merito dell'abilità del pilota. Ma questo studio dell'Università Lethbridge, probabilmente non è corretto, poichè non è stato attribuito i particolari. Secondo il capo del gruppo che ha fatto tale ricerca, ossia, Duane Rockerbie, l’abilità di un pilota ha più valore rispetto alle vetture e al team, mentre gli episodi casuali che succedono nelle corse hanno la rimanente percentuale. Inoltre, nella ricerca dell'Università, è scritto che i conducenti di Formula 1, tuttavia, forniscono preziosi input e feedback per lo sviluppo delle auto. Ovviamente, il pilota quindi ha la sua importanza con tutta la vettura perchè quando c'è una vittoria il merito è comunque di entrambi a parte il team della casa.

Secondo Lewis Hamilton

Anche Lewis Hamilton, ha espresso il suo parere in merito a questa domanda che tutti si pongono. In effetti, secondo il pilota britannico, le auto che corrono in F1, sono sicuramente un elemento determinante, ma il talento del pilota ha comunque la sua importanza dato la guida. Di qui, il campione ha dichiarato: " Il team è importante, perché se si possiede un'ottima squadra e una buona macchina già è tutto! Ma se andiamo a vedere, senza il pilota non si può vincere e quindi non solo si deve avere l'attrezzatura giusta ma chi guida è fondamentale nella F1" - ha concluso Lewis Hamilton. Effettivamente l'abilità del pilota e la bravura, oltre che alle vetture e al team, è tutto ciò che forse gira attorno alla F1. Inoltre, questo studio fatto dagli scienziati canadesi secondo le spese che variano nelle stagioni si aggirano esattamente aui 164,6 milioni di dollari, quando lo stipendio del pilota è circa 7,86 milioni di dollari, dove però l’importo cambia per via delle spese sostenute e piazzamento in classifica.

Secondo gli esperti

Ma gli scienziati dell'Università di Lethbridge hanno anche detto che se i team spendono di più per budget compreso gli stipendi dei piloti, sicuramente poi non è un modo per arrivare a migliorare i piazzamenti in classifica. I piloti quindi insieme ai team, possono acquistare vetture più efficaci per poi ottenere risultati migliori. Ma nello stesso tempo, secondo l'Università aumentare il budget del pilota, nello stesso tempo può ridurre la disponibilità per la scuderia, ed è anche per questo se si è favoriti arrivando alle vittorie. Per concludere, il capo del gruppo della ricerca Duane Rockerbie ha dichiarato ancora: " Secondo noi, quindi i piloti che passano a team superiori e che comunque iniziare la carriera in F1, ottengono risultati superiori raggiungendo i campionati mondiali"- ha concluso Duane Rockerbie.