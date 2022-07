Diano Marina: degrado e cassonetti sporchi in piazza Papa Giovanni, la denuncia di Elio Novaro (Foto)

L’ex vice Sindaco Elio Novaro ci ha scritto per segnalare che, in piazza Papa Giovanni XXIII, nel pieno centro di Diano Marina, i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tutti stracolmi:

“Una vera montagna di rifiuti (nella foto) depositati in prossimità dei cassonetti tanto da ostruire il passaggio pedonale. Nella zona c’è una puzza irrespirabile dovuta al mancato ritiro della immondizia ed al periodico lavaggio dei cassonetti. Quando l'Asl interverrà sulla situazione rifiuti della città?”