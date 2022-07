Sanremo: ridotta la pena in Corte d'Appello a Genova per il tunisino accusato di tentata violenza sessuale

E’ stata ridotta a 4 anni, in Corte d’Appello a Genova, la pena per Zied Yakoubi, il 39enne tunisino che era stato condannato il 4 maggio del 2021 dal Tribunale di Imperia a 5 anni, 1 mese e 10 giorni di carcere in quanto riconosciuto colpevole dei reati di tentata violenza sessuale, lesioni gravissime e cessione di stupefacenti nei confronti di Alena Sudokova, studentessa tedesca, di origini russe, in vacanza a Sanremo. I fatti risalgono al luglio del 2018 e sono avvenuti nella zona di Caponero, nella città dei fiori.

In un primo momento la Procura aveva ipotizzato che Yakoubi, il quale aveva passato la serata con la giovane, l’avesse gettata dalla scogliera. Al risveglio della ragazza, il Pm Barbara Bresci, che ha indagato sulla vicenda insieme al Procuratore Capo Alberto Lari, si era recata in Germania per parlare con lei che aveva scagionato l’imputato, difeso dall’avvocato Mario Ventimiglia, dall’accusa di tentato omicidio, accusandolo però di tentata violenza sessuale.

In seguito alla sentenza emessa dal Tribunale imperiese il difensore ha fatto appello e, oggi è arrivata la sentenza che ha ridotto la pena. Tra i motivi di appello della decisione emessa dal collegio emerge quello relativo alla circostanza che “l’imputato ha sin da subito riferito al gip e poi più volte al pm di non aver mai avuto l’intenzione di violentare la persona offesa”. Per la difesa quindi l’imputato va assolto perché il fatto non sussiste in quanto non vi sono elementi che possano ricondurre ad una sua responsabilità penale. Inoltre, non vi è stato alcun tentativo di violenza non perché sono intervenuti fattori estranei “alla volontà dell’imputato, ma per sua stessa decisione”.

A sostenere la tesi difensiva le dichiarazioni rese dalla giovane. La Sudokova disse agli inquirenti che l’imputato, dopo averla aggredita stava insieme a lei su una panchina e l’ avrebbe iniziato a piangere perché “gli sono venuti i rimorsi”. E poi la giovane ha ricordi “ben precisi in ordini alla caduta: riesco però a ricordarmi l’inizio della caduta e lì sono caduta da sola”. Non ci sarebbe stato quindi alcun tentativo di violenza né sessuale né di altro genere.