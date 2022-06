Sanremo: la pioggia di martedì ha portato pietre e detriti in strada Sen. Marsaglia, la segnalazione (Foto)

Un nostro lettore ci ha scritto per portare all’attenzione lo stato di pericolosità di un tratto di strada Senatore Ernesto Marsaglia, a causa della pioggia di martedì:

“Pietre e detriti sono presenti sulla carreggiata e potrebbero causare una reale situazione di pericolo soprattutto per chi è alla guida di un mezzo a due ruote. Tramite questa segnalazione sul suo giornale, auspico che le autorità competenti possano intervenire per rimuovere il materiale dalla strada. Sanremo non è solo il centro cittadino ma anche e soprattutto le frazioni collinari, che spesso e volentieri vengono lasciate in secondo piano”.