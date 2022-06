Bordighera: vasto incendio all'interno delle scuole in costruzione di via Napoli, Vigili del Fuoco in azione (Foto e Video)

Incendio, questo pomeriggio intorno alle 17 alle scuole in costruzione di via Napoli a Bordighera (QUI). Sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia e Sanremo, mentre le fiamme si sono levate alte dall’edificio che è in costruzione. Presente anche anche il Sindaco Vittorio Ingenito. La scuola era in costruzione da oltre due anni.

Ancora impossibile quantificare i danni che sembrano già ora piuttosto ingenti, così come impossibile conoscere le cause del rogo, aiutate dal caldo intenso che sta attanagliando l’intera provincia. L'incendio si è verificato a pochi passi dalla sede della Protezione Civile di Bordighera, che ovviamente sta lavorando insieme ai Vigili del Fuoco.

Il cantiere della scuola di via Napoli era stato aperto nel 2020. Il nuovo plesso, il cui costo complessivo è di 5.901.000 euro, si sviluppa su un unico livello al di sopra della zona parcheggio, con un’area servizi e spazi didattici con 8 aule per attività a tavolino.

Le aree esterne, anch’esse su un unico livello complanare a Villa Felomena, sono state pensate stretto contatto con gli ambienti interni. I materiali e le tecnologie scelte mirano ad ottimizzare il rapporto tra costi, confort e durabilità del bene, con attenzione al più consono inserimento nell'ambiente esistente. A fianco di sistemi di consolidata affidabilità in calcestruzzo armato impiegati per la realizzazione del parcheggio, sistemi costruttivi innovativi ad alti standard prestazionali, quali le strutture orizzontali e verticali in legno lamellare, pareti in legno perimetrali.