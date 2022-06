Ventimiglia: sfiducia e passerella, Nazzari a Scullino "Bugia colossale, in comune non c'è il progetto"

"Leggo oggi le ultime dichiarazioni del sindaco che con un accorato quanto e strumentale appello chiede trenta giorni di tempo per fare partire i lavori della passerella, opera pubblica necessaria per la nostra città. Diventa veramente difficile analizzare tale richiesta se non valutarne solo una utilità personale basata su una realtà che non esiste".



Così il consigliere Roberto Nazzari gruppo Lega di Ventimiglia in merito alla richiesta di tempo sulla sfiducia, 30 giorni, avanzata dal sindaco Gaetano Scullino alle forze politiche del consiglio comunale. "È doverosa la risposta per informare i cittadini su questa bugia colossale. - denuncia l'esponente della Lega - Intanto ad oggi negli uffici del comune non esiste nessun progetto esecutivo, che oltre i soldi è necessario per poter bandire una gara pubblica per assegnare l appalto e scegliere la ditta che farà i lavori".

"Se tutto va bene, con l impegno di tutti e un po' di fortuna, sempre soldi permettendo che ad oggi per intero nelle casse del com un ne non ci sono, la passerella potrebbe essere appaltata nel nuovo anno febbraio marzo 2023 e non prima, salvo che il sindaco non ci metta i soldi di tasca propria, faccia i lavori senza progetti e scelga una ditta a suo piacimento per fare quello che lui dichiara. - rimarca Nazzari - Il giorno dopo naturalmente visto che tutto ciò si configurerebbe in un reato finirebbe davanti ad un tribunale a spiegare tutto".