Badalucco: addio a Mauro Ozenda, in centinaia per l'ultimo saluto al vigile del fuoco 60enne

Una folla commossa si è radunata oggi pomeriggio in piazza Duomo a Badalucco per l'ultimo saluto a Mauro Ozenda. 60 anni, è stato vigile del fuoco ed era molto conosciuto in Valle Argentina e non solo.

Intorno al feretro i colleghi pompieri che l'hanno portato a spalla lungo tutta la navata della chiesa. Ozenda lascia la madre, i fratelli, tanti amici e colleghi.



La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera vallata e l'abitato di Taggia dove era amato e ben voluto da tutti. In queste ore le bacheche di Facebook, sia sui profili privati che sui gruppi sono state invase da tante testimonianze e ricordi. Tutti lo ricordano per il sorriso, la giovialità e l'ottimismo che Ozenda sapeva trasmettere con chiunque entrasse in contatto.