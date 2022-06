Ventimiglia: al via il countdown per ‘Miscelati d’autore’, terzo appuntamento della rassegna ‘Oltre il cibo’

E' partito il countdown per l’atteso evento “Miscelati d’Autore”: i più amati e celebri bartender e mixologist del momento andranno in scena l’8 e il 9 luglio sul lungomare di Marina di Ventimiglia, nell’ambito di “Oltre il Cibo”, rassegna culturale ed enogastronomica in calendario da maggio a settembre 2022. Due serate da non perdere durante le quali il flair unico di tre star d’eccezione del settore darà vita a signature cocktail ispirati alla Riviera ligure.

Venerdì 8 luglio sarà la volta di Vincenzo Pagliara di Laboratorio Folkloristico, vincitore del premio del Gambero Rosso come miglior Cocktail Bar della Campania e di Dom Carella fondatore di Carico Milano, eclettico cocktail bistrot annoverato miglior Cocktail Bar d’Italia nel 2021 per Gambero Rosso. Per Miscelati d’autore Vincenzo Pagliara, appena eletto Italian Bartender of the year nell’ambito del Diageo Reserve World Class Italia 2022, presenterà le creazioni esclusive XX-Gimlet a base di Gin, Fino Sherry al caffè verde e pesto di fichi e Venti in Fiore con tequila Blanco, idromele di borragine, ortica e propoli. I cocktail firmati Dom Carella per l’occasione saranno The Sea Merchant a base di gin Hendrick’s Neptunia, lime nero, acqua di mare, Sake, e O my darling Clementine con Vida Mezcal, Fino Sherry, agrumi e sesamo.

Sabato 9 luglio la scena sarà tutta di Tommaso Cecca, Head Bartender e Store Manager del Camparino in Galleria, tempio della mixoloxy nel cuore di Milano con affaccio diretto su Piazza Duomo, eletto 27° bar al mondo tra i 50 World’s Best Bar 2021, in cui il passato iconico incontra la contemporaneità in un connubio perfetto. Al secondo appuntamento di Miscelati d’Autore l’iconico locale simbolo per eccellenza dell’aperitivo milanese porterà due cocktail signature dalla nuova drink list del locale e il più classico Campari seltz, realizzato con l’originale apparecchio del Camparino in Galleria.

Le serate si svolgeranno in Piazzetta Marconi: tre banconi e una grande lounge sotto le stelle saranno installati per accogliere gli ospiti che vorranno degustare i miscelati appena preparati dall’ora dell’aperitivo a tarda serata. Ad accompagnare entrambi gli appuntamenti le proposte food di Diego Pani, chef del ristorante Marco Polo di Ventimiglia e il dj set di Francesco Bacci, aka Lowtopic, produttore e raffinato compositore di musica elettronica, dalle esplorazioni elettroniche e ritmiche che strizzano l’occhio alle atmosfere di matrice clubbing.

Miscelati d’Autore è il terzo appuntamento di Oltre il Cibo, rassegna culturale ed enogastronomica organizzata da Marina Development Corporation (MDC) e aperta lo scorso sabato 7 maggio, al Forte dell’Annunziata, dalla grande mostra “Cibo” di Steve McCurry, con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e curata da Biba Giacchetti su progetto di Sudest57.