Imperia: consiglio provinciale, Scajola attacca sull'inchiesta tangenti "E' allucinante" (Foto e Video)

Ingresso del Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito al posto di Luigino Dellerba e il caso dell’arresto dello stesso Dellerba, sono protagonisti questa mattina del Consiglio provinciale. Ma, nel corso dei primi interventi, non sono mancati attacchi del Presidente Scajola, per un’inchiesta che ha considerato “Allucinante”.

All’inizio il Presidente Claudio Scajola ha letto la lettera di dimissioni di Luigino Dellerba sottolineando che “Ritengo e ho sempre ritenuto che sia una persona per bene e che avrà modo di spiegare quanto sia successo. Non spetta a noi giudicare l’operato degli organi inquirenti che si muovono secondo norme. Il mio e nostro giudizio ci potrà essere quando avremo conoscenza dei fatti. Io so che Luigino ha dedicato la sua vita al suo comune ed ha avuto la mia stima e di quella di tanti di noi. Questa non decadrà fino a quando non sia conosceranno realmente i fatti”.

L’ex Presidente della Provincia, Domenico Abbo, ha confermato di essere in rapporti di amicizia con Luigino Dellerba e mi auguro che possa chiarire i fatti. In riferimento alla tranche dell’inchiesta sul parcheggio sopra la provincia ha chiesto “Ma Dellerba se ne occupato o no? Se si lo ha fatto a sua insaputa?” Riferendosi ovviamente al Presidente Scajola

Ha replicato Scajola che ha definito l’inchiesta ‘allucinante’, perché manca ancora un progetto e tanto meno l’incarico: “La cattiva informazione – ha detto – deforma sempre la realtà. L’Amministrazione provinciale ha previsto l’acquisto di un terreno alle spalle del palazzo, di proprietà della famiglia Salvo, collegato con la palazzina accanto. Sono stati presi contatti per l’acquisto e l’ente si è messo in moto, con colloqui informali, ma senza un compromesso e tanto meno l’acquisto. Ci si chiede come sia possibile che possa apparire che un terreno non acquisito, ma solo in fase di trattativa, preveda non solo un progetto approvato ma anche chi avrebbe dovuto fare il lavoro per realizzare il parcheggio. Questa vicenda è allucinante e ho piena fiducia negli uffici, che non potevano avere nessun titolo, come il Consigliere dimissionario Dellerba, a poter attribuire il lavoro. Dobbiamo valutare quanto accaduto come una gravità enorme, quanto emesso. Una cattiva informazione deforma sempre la realtà. Ho anche fatto eseguire dagli uffici un controllo sui lavori eseguiti dalla Edilcantieri, che ha lavorato in quasi tutti i Comuni. Io ho fatto verificare i dati dell’Amministrazione provinciale ed è emerso che, tra il 2020 e il 2022, sono stati fatti, in assoluto che riguardano scuole e strade, 220 affidamenti per 17 milioni di euro. Di questi solo 9 sono stati assegnati alla Edilcantieri per un importo di 357mila euro”.

A tenere banco in Consiglio ci saranno, poi, diverse pratiche finanziarie: il Bilancio di previsione 2022/2024, oltre al riconoscimento di un debito fuori bilancio e la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025. Sarà discusso, poi, il Piano di ridimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa nelle scuole secondarie di secondo grado e ci sarà la discussione sulla costituzione di "comitati, commissioni, consigli e organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente".

Sarà proposto lo scioglimento del servizio di segreteria generale in forma associata tra la Provincia e il comune di Santo Stefano al Mare, mentre sarà proposta l’approvazione dello schema di convenzione dello stesso servizio in forma associata tra il Comune di Imperia e la Provincia.