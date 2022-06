Festa della musica a Cervo: domani concerto all’alba e serata con Andrea Bacchetti a Santa Caterina

Entra nel vivo con il solstizio d’estate la Festa della musica a Cervo. Dedicata quest’anno al Maestro Antonio Rostagno, la Festa ha visto un’anteprima il 19 luglio e proseguirà con un doppio evento per domani.

L’appuntamento suggestivo per i mattinieri è per domani alle 5.45 alla spiaggia del Porteghetto, dove sarà protagonista il Bellato Pettigiani Acoustic Duo con Claudio Bellato (chitarra) e Maurizio Pettigiani (Cajon). Un concerto accattivante, in cui le improvvisazioni si alternano a parti stabilite, nulla è scontato, i musicisti con il virtuosismo delle chitarre e i colori delle percussioni rendono lo spettacolo trascinante e di forte intensità. Le composizioni originali di Bellato e le riletture dei due musicisti evidenziano ciò che i musicisti propongono attraverso la loro esperienza, tradizioni e culture antiche attualizzate e rivisitate fruibili da un pubblico non necessariamente esperto. Il concerto proseguirà fino all’alba inoltrata.

Nella giornata clou della Festa della musica si inserisce anche, domani, l’appuntamento alle 18.30 al Bastione di Mezzodì dove la Proloco Progetto Cervo organizza, da giugno ad agosto 2022, la rassegna letteraria Itinerari a Ponente – un territorio da scoprire, dedicata a libri e guide che raccontano il territorio della provincia di Imperia, dalla costa alla montagna. Si inizia martedì 21 giugno con Enzo Ferrari che presenta il suo libro La Liguria del Ponente, itinerari tra terra e mare (Ali & NO). Partecipa Francesco Vatteone.

La sera di domani, Cervo rende omaggio ad Antonio Rostagno, musicista recentemente scomparso e parte integrante della storia del Festival Internazionale di Musica da Camera. Alle 21, all’Oratorio di Santa Caterina, si svolgerà un concerto del M° Andrea Bacchetti al pianoforte (in programma brani di Bach, Scarlatti, Debussy, Berio e Reghezza). La serata prevede interventi del giornalista Stefano Delfino e del flautista Paolo Ferrigato che ricorderanno il M° Antonio Rostagno. Il M° Marco Reghezza dialogherà con il M° Andrea Bacchetti introducendo i brani. A chiusura del concerto, sarà eseguito un brano per pianoforte e clarinetto, scritto dal M° Reghezza in memoria di Antonio Rostagno.