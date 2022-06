Oltre 24mila i migranti respinti alla frontiera: senza riforme quest'estate la tensione sociale nell'imperiese sarà insostenibile (Foto)

Ventimiglia e le città di confine sulla Costa Azzurra, rinomate per le spiagge, i panorami, i borghi arroccati, i Casinò ed i porticcioli, hanno in comune un’altra fondamentale caratteristica: sono linea di frontiera tra Italia e Francia. I territori che le circondano sono paragonabili quindi ad una terra di nessuno dove il tempo e lo spazio non esistono, o se esistono, non passano mai. Per i migranti che , a decine di migliaia e in perenne attesa, desiderano attraversare il confine per entrare in Francia in cerca di una vita migliore, i pochi chilometri che separano la Liguria dalla Costa Azzurra rappresentano un abisso.

Come appesi ad un filo, in attesa che la fortuna permetta loro di avanzare ancora di qualche chilometro – chilometri nei quali risiede la possibilità di un nuovo futuro – nell'odissea di un viaggio quasi infinito, i migranti sono pressoché abbandonati a se stessi , in uno stato di perenne illegalità e semi-disperazione. Riuscire a percorrere la ventina di chilometri che separa l’ultimo agglomerato urbano in territorio italiano dalla Francia e raggiungere Mentone significa da un lato l’accesso ad una nuova vita, dall’altro un pericolo sconosciuto e spesso mortale.

A causa del trattato di Dublino, che stabilisce che il primo stato di arrivo dei migranti sia lo stesso nel quale essi debbano fare richiesta d'asilo, l'entrata in Francia per richiedere lo status di rifugiato è illegale e punibile con l’espulsione o il rimpatrio. Secondo il trattato di Schengen secondo cui “le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità”, chiunque sia già sul territorio europeo dovrebbe essere in grado di attraversare i confini tra stati europei, tra cui la frontiera tra Italia e Francia , senza necessità di presentare documenti. Nonostante ciò, molte nazioni – tra cui in primis la Francia – hanno negli ultimi anni sospeso la validità di Schengen sul territorio nazionale per “ragioni di sicurezza”, di fatto violando Schengen. Così facendo, la frontiera franco-italiana è attualmente militarizzata, così come la fermata ferroviaria di confine, Menton Garavan. Nel 2021, secondo dati di Altreconomia, risulta che 24.000 migranti sono stati respinti alla frontiera, un numero in aumento rispetto agli anni precedenti.

In questo contesto, i rifugiati che scappano da guerre, regimi autoritari, persecuzioni o catastrofi naturali dal Nord Africa e dal Medio Oriente cercano di entrare in Francia tramite il confine Ventimiglia-Mentone e, non avendo niente da perdere, sono disposti a rischiare tutto. Da quando il campo Roya di Ventimiglia è stato chiuso nel 2020, né il comune né lo stato hanno fornito alcun tipo di servizio per risolvere il problema socio-politico che la presenza di un numero così elevato di migranti risulta essere per gli abitanti. Con una popolazione di 25.000 abitanti infatti, a Ventimiglia transitano circa 30.000 migranti all’anno.

La società civile si trova divisa tra chi unisce le forze e tenta di alleviare la sofferenza che lo stato di transizione rappresenta per i migranti, fornendo cibo, coperte o un rifugio, e chi, invece, vede la presenza dei migranti come un pericolo per la sicurezza e per l’economia del paese. La paura ed il pregiudizio sempre crescenti nei confronti dei migranti emergono tramite il razzismo, testimoniato dal fatto che, al primo turno delle presidenziali di aprile 2022, il 27% della popolazione della Costa Azzurra ha votato per Le Pen e l’11% per Zemmour, e al secondo turno il 50% ha votato per Le Pen. L’assenza di un programma finalizzato ad affrontare il problema che l’affollamento di migranti sul confine pone alla popolazione mostra come questa tendenza sia solamente destinata ad aumentare.

Sul fiume Roya, accampati come possono, senza bagni o un posto dove dormire, mangiando ciò che viene fornito dalle diverse NGO, le organizzazioni non governative che operano sul territorio, i migranti tentano la sorte e cercano di entrare in territorio francese principalmente in tre modi. Il primo è tramite i cosiddetti passeur, taxisti che vengono pagati per portare i migranti in Francia; in questo caso se scoperti i migranti vengono espulsi e riportati al confine. Un secondo metodo è tramite i treni ma, visto che questi vengono perennemente controllati alla prima fermata in Francia, i migranti tentano di nascondersi sui tetti degli stessi e spesso muoiono elettrizzati dai fili della ferrovia o nell’impatto del salto, cercando di scendere prima di raggiungere la prima stazione. Un terzo metodo è a piedi tramite il Passo della morte, un passaggio sui monti liguri tra Italia e Francia, un dirupo invisibile di notte. Inoltre, l’esercito francese è perennemente appostato alla fine dei sentieri che provengono dall’Italia e ciò rende l’entrata a Mentone attraverso i monti ancor più difficoltosa.

La situazione, drammatica e vicina all’implosione, è destinata a peggiorare con l’arrivo dell’estate: il flusso migratorio segue onde stagionali, il numero degli sbarchi aumenta con la bella stagione, e la concentrazione di migranti al confine franco-italiano è di conseguenza anch’essa in aumento. L’assenza di un programma destinato a risolvere il problema rende la situazione ancora più complessa: da una parte i migranti si trovano obbligati, contro la propria volontà, a vivere al confine in condizioni inumane, dall’altra la popolazione è spesso ostile nei loro confronti e la politica li utilizza come capro espiatorio per motivare la maggior parte dei problemi sociali. Con un conflitto in atto in territorio Europeo, le potenze internazionali hanno recentemente spostato la loro attenzione vero l’est Europa e verso i migranti ucraini, mettendo la crisi migratoria del Medio Oriente e Nord Africa al secondo posto. Ogni risorsa è attualmente destinata al conflitto russo-ucraino e perciò la situazione dei migranti che si trovano sul confine di Ventimiglia non riceve attenzione né sembra vicina ad essere migliorata.

Il fatto che l’Europa sia riuscita a collaborare nei confronti dei migranti provenienti dall’Ucraina e che abbia trovato un punto d’incontro sull’accoglienza e sull’approccio utilizzato dai paesi membri nei confronti di questa situazione mostra come un accordo sia possibile. La regolarizzazione dei migranti e la loro integrazione nella società, come prova la recente esperienza ucraina, è una meta realizzabile. Ciò dovrebbe essere applicabile anche ai migranti provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Senza una riforma legislativa, sociale e culturale però, oltre ad una collaborazione europea, non solo la situazione al confine Ventimiglia-Mentone arriverà presto ad un punto di tensione insostenibile, ma lo stesso avverrà anche a livello internazionale.