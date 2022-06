A Sanremo convegno della Lega per il 'sì' al referendum del 12 giugno

A meno di una settimana dal voto è in programma per domani, alle 16.30, un convegno per approfondire i cinque quesiti sulla giustizia che saremo chiamati a votare domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23.

L’appuntamento è presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo in corso Cavallotti 59.