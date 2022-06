Sanremo: dopo oltre due anni di stop per la pandemia riprende l'attività della Compagna Stabile di Sanremo

Riprende a pieno ritmo l'attività della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Oltre ad un già nutrito numero di spettacoli nell'entroterra e nelle frazioni di Sanremo, alla ripresa della Rassegna di Teatro Dialettale interrotta alla 22a edizione causa Covid, l'estate della Compagnia si arricchisce di attività in ambito culturale e di divulgazione del dialetto, della storia locale e delle tradizioni, con le rappresentazioni finali del corso di animazione teatrale tenuto nelle scuole.

L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 9.30 nella Pigna per lo spettacolo itinerante con gli alunni delle classi prime della scuola 'Calvino' che si esibiranno in divertenti scenette 'sanremasche' nei suggestivi angoli della città vecchia. Venerdì, alle 16, sarà invece la volta degli alunni della pluriclasse di Civezza che, in luoghi adatti del paese, rappresenteranno in modo simpatico alcuni momenti del passato con gli invasori.