Imperia: l'Assessore Gianni Berrino ieri alla 21a edizione del 'Festival della Cultura Mediterranea'

L’assessore Gianni Berrino ha presenziato ieri alla 21a edizione del Festival della Cultura di Imperia - nel centro storico di Porto Maurizio, per la presentazione di ‘Codice 9’ dell’autore Remo Ferretti.

“Sono contento – ha detto Berrino - di aver presenziato alla presentazione di ‘Codice 9’ dell’amico Remo Ferretti. Un libro intenso e coinvolgente che ha come protagonista un militare in conflitto tra segreti da mantenere e vita privata. Un libro dove il protagonista si muove tra viaggi, sogni e ambizioni scanditi da storie, avventure e guerra per raggiungere gli obiettivi al servizio della Patria”.