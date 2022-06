Bordighera: venerdì prossimo al Palazzo del Parco e on line il convegno 'Contro la violenza senza violenza'

L’associazione 'Noi4you' di Bordighera ha organizzato, per venerdì prossimo, un​ convegno​ intitolato​ 'Contro la violenza senza violenza'. Il convegno vuole partire dalla violenza intrafamiliare, violenza che può assumere le forme più disparate e può avere per oggetto ogni membro del clan familiare.

Una violenza che non ti aspetti quella tra familiari, una violenza che, invece, è sottostimata e che spesso è frutto di disagio psichico, ma anche di retaggi culturali difficili da debellare. Bambini maltrattati in famiglia e bambini che assistono alle violenze che coinvolgono i familiari. Un tema delicato, che ha conseguenze rilevanti nella vita delle giovani vittime che subiscono abusi e che, crescendo in un contesto maltrattante, saranno inclini a rivivere, da vittime o da abusanti, la violenza vissuta.

E allora, cosa possono fare i tecnici, psicologi e operatori dell’ambito giuridico, coloro che sono chiamati ad ascoltare questi racconti e ad intervenire per trovare soluzioni possibili? Autorevoli personalità del mondo accademico e giudiziario esporranno le strategie di prevenzione e interventi necessari per combattere la violenza senza violenza