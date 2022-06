Bordighera: agricoltore-cantautore dedica una canzone alla tutela della biodiversità (Video)

Andrea D'Eugenio, giovane agricoltore e cantautore bordigotto, ha pubblicato in questi giorni una canzone dedicata alla tutela della biodiversità prendendo spunto dalla coltivazione della cipolla egiziana in atto dal 2013 a Camporosso.

Una ballata che ci aiuta a comprendere l'importanza del mondo vegetale per l'uomo e per l'intero pianeta. La cipolla egiziana che è entrata a pieni voti a far parte dell’ “Arca del gusto di Slow Food” e sempre più richiesta da agricoltori, appassionati e grandi chef nazionali ed Internazionali per la sua storia ricca di cultura e tradizione rurale.

Come si legge nelle note di presentazione dell'autore "Questa canzone è dedicata a una pianta antica presente nel nostro territorio, tanto particolare quanto speciale e a Marco Damele che con i suoi sforzi è riuscito a far riscoprire questo bulbo trasmettendo la sua passione a molte persone, compreso me".