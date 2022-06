La storia dei motori torna a sfrecciare per le strade di Ospedaletti: nel fine settimana la 7ª Rievocazione del Circuito (Video)

La presentazione in Comune a Ospedaletti

Ospedaletti è pronta per recitare nuovamente il proprio meritato ruolo di protagonista nel panorama motoristico nazionale e internazionale. Nel fine settimana torna l’atteso appuntamento con la Rievocazione Storica del Circuito, Trofeo Internazionale Motociclistico ‘Sanremo’, giunto alla sua 7ª edizione. Un evento che richiama in Riviera centinaia di appassionati per rivivere il mito del Circuito e vedere da vicino mezzi e piloti che hanno fatto la storia del motorsport.

La nuova edizione della Rievocazione è stata presentata questa mattina in Comune a Ospedaletti dal sindaco Daniele Cimiotti, dall’assessore Giacomo De Vai (Turismo, Sport e Manifestazioni), da Raffaele Cardone, presidente del Comitato Circuito di Ospedaletti e da Livio Bellone e Francesco Galarà a nome degli organizzatori.

Tanti i campioni attesi: Giacomo Agostini, Marco Lucchinelli, Gianfranco Bonera, Carlos Lavado, Dieter Braun, Pier Paolo Bianchi, Troy Bayliss.

L'intervista a Raffaele Cardone



Il programma



Sabato 4 giugno

9.30 - 11.30 e 14.30 - 17 Boulevard corso Regina Margherita (bar Alexandra) :benvenuto ai partecipanti, accredito piloti, verifica e punzonatura delle moto

18 Auditorium comunale: saluto del sindaco Daniele Cimiotti, presentazione volumi dedicati al motociclismo, saluto dell’assessore Giacomo De Vai. Moderatore Marco Mazzola / Presentazione in anteprima per l’Italia del libro “Giacomo Agostini - il Re delle 15 corone”, presentazione del libro “Grassetti - le corse, il pilota e l’uomo” a cura dell’autore Massimo Falcioni / Presentazione del libro “La mia vita tra motori e campioni” a cura degli autori Roberto Gallina e Sergio Brunella / Talk show condotto dal giornalista Paolo Conti che intratterrà il pubblico con interviste ai piloti, campioni e appassionati. Consegna dei premi alla memoria di Roberto Patrignani, Augusto Farneti e Dedè Mazzoni oltre a riconoscimenti speciali dedicati.

20.30 piazza Europa: cena tra amici del Circuito, serata gastronomica per partecipanti e ospiti

22 piazza IV Novembre: musica dal vivo

Domenica 5 giugno

8.30 - 18: apertura della 7ª Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti presentata da Paolo Conti. Partecipano le moto selezionate dalla commissione tecnica suddivise in batterie. Al termine di ogni batteria la vettura apripista sarà preceduta dall’Ape Proto di Loris Rosati e da due Legend Car, una condotta dal campione del Mondo Kevin Liguori.

18: foto di rito, saluto e arrivederci all’8ª edizione