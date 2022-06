Imperia: domani la cerimonia per il 76° anniversario della Repubblica in piazza della Vittoria

La cerimonia commemorativa per il 76° anniversario della nascita della Repubblica si svolgeranno, domani in piazza della Vittoria a Imperia, a partire dalle 10.30.

Il Prefetto, Armando Nanei, darà avvio alle celebrazioni che si articoleranno secondo diversi momenti, accompagnati dai brani musicali della Fanfara Alpina ‘Colle di Nava’: la rassegna ai reparti schierati, l’alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai cittadini e il suo indirizzo di saluto ai presenti.

Seguirà la consegna delle Medaglie d’Onore conferite dal Capo dello Stato ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e delle onorificenze dell’ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’.

Le Medaglie d’Onore saranno consegnate ai familiari in memoria dei reduci:

- Francesco Bloise, nato a Orsomarso (CS) il 23 agosto 1923, ma residente in Sanremo, deportato in Germania dal 9 settembre 1943 al 9 agosto 1945;

- Peppino Calvano, nato a Orsomarso (CS) il 26 marzo 1922, ma residente in Imperia, internato dal 22 dicembre 1943 all’8 gennaio 1944;

- Ferdinando Minazzo, nato a Saint Romain Caber Roquebrune il 2 novembre 1911, ma residente in Ventimiglia, ristretto in due campi di concentramento per prigionieri di guerra in Germania dal 9 settembre 1943 al 7 settembre 19+45;

- Giovanni Penasso, nato a Montegrosso Pian Latte (IM) il 16 luglio 1914, ed ivi residente, deportato in Germania dall’8 settembre 1943 al 27 aprile 1945.

Gli insigniti dell’onorificenza O.M.R.I. sono:

- il Commendator Dott. Maurizio Gatto, Vice Prefetto Vicario della Prefettura-U.T.G. di Imperia;

- il Cavalier Dott. Antonio Motosso, funzionario presso la sede provinciale dell’INPS;

- il Cavalier Sig. Vittorio Moraglia, assistente amministrativo presso la Prefettura-U.T.G. di Imperia.