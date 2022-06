Imperia: da venerdì a domenica prossima visite aperte al pubblico sulla nave scuola Amerigo Vespucci

Da venerdì a domenica sarà possibile visitare la nave scuola Amerigo Vespucci a Imperia. É stata infatti accolta in queste ore la richiesta del sindaco Claudio Scajola di permettere a circa 500 cittadini di poter salire a bordo ad ammirarla, pur essendo in rada.

Il via libera è stato dato dal Comandante del veliero, Massimiliano Siragusa, in accordo con lo Stato Maggiore della Marina Militare e con l'intervento del Sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè. Il sindaco Scajola esprime i suoi più sentiti ringraziamenti per questa rara opportunità.

Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli organizzativi per poter raggiungere via mare e visitare la Vespucci.