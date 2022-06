Diano Marina: arte per tutti e di tutti nelle vie del centro da lunedì prossimo al 10 giugno

Una nuova e originale iniziativa artistica si aprirà lunedì a Diano Marina ai giardini del Palazzo del parco e le vie del centro. Da lunedì a venerdì 10 giugno, dalle 17:30 alle 19:30, chiunque abbia desiderio di esprimere la propria vena artistica potrà aderire a tre tipi di workshop differenti a tema: pittura, scrittura e fotografia.

Ogni sera verranno esposte le “opere” prodotte nelle vie pedonali del centro storico fino ad arrivare alla completa esposizione nel fine settimana. L’obiettivo a cui tende il progetto è quello di avvicinare le persone al mondo dell’arte, quale forma di espressione libera accessibile a tutti, e agli effetti positivi che può creare sul singolo e sulla comunità. L’idea nasce dall’intento di creare un “gioco” che conduca a un percorso tematico tra pittura, scrittura e fotografia fruibile da tutti i passanti, turisti e cittadini di Diano Marina.

Il progetto, nato e realizzato da un’idea di un gruppo di giovani dianesi dediti all’arte, è stato sostenuto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina che ha premiato l’originalità dell’iniziativa concedendo il Patrocinio all’evento e dall’Istituto Comprensivo di Diano Marina nella persona della Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Brosini.

“Una proposta che mi è piaciuta subito - dichiara l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico, a cui fa eco il consigliere alle manifestazioni Gianluca Gramondo - un modo di offrire a grandi e piccoli la possibilità di esprimersi e di esporre in modo alternativo creando una cornice di colore alla nostra città. Si tratta di un evento assolutamente originale; abbiamo accolto con piacere la sensibilità artistica e la vicinanza al territorio che questi giovani dianesi ci hanno portato”.

L’entusiasmo della giovane Eleonora Ciribeni, ideatrice del progetto, ci racconta l’origine del progetto: “Visitando un museo di Madrid in cui le opere esposte erano appese e non incorniciate, ho subito pensato che si sarebbe potuto creare uno scenario simile tra le vie del centro del mio paese, creando un museo a cielo aperto tra gli aranci di Diano Marina. Il mio obiettivo principale è quello di trasmettere il messaggio che l’arte non è un bene esclusivo, è praticabile da tutti e il suo beneficio deve essere fruibile a tutti. Mi hanno poi aiutata a rendere l’idea un progetto concreto i miei amici Valeria Barbera, per il laboratorio di pittura, Ottavia Guidarini per quello di scrittura insieme a Bianca Zampori e Daniele Risso per quello di fotografia. Coinvolgeremo anche i ragazzi delle scuole dianesi in due giornate in cui si cimenteranno in laboratori di scrittura creati ad hoc per loro, perché vogliamo che i giovani siano stimolati a utilizzare l’arte quale forma di espressione individuale e di gruppo. Ci auguriamo che questa prima edizione sia apprezzata e si concluda con successo in modo da riproporla nei prossimi anni con nuovi spunti”.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Istituto Comprensivo di Diano Marina.