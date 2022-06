Chiusavecchia: domani per la festa del 2 Giugno il centro del paese in festa con i 'seraporte'

I “seraporte” saranno domani a Chiusavecchia per la Festa del 2 giugno in centro paese. Dalle 7,30 la Statale che attraversa il paese sarà chiusa al traffico e diventerà un’area completamente dedicata al divertimento. Alle 10 riparte la tradizionale fiera centenaria con stand di prodotti agricoli, piccoli animali, artigianato e prodotti tipici.

Si potrà mangiare con uno street food dedicato al territorio, oltre a gustosi panini con porchetta e salsiccia, frittelle di cipolle, pansaotti, torta verde, pizza all’Andrea, birra artigianale oltre alle specialità proposte dai ristoranti in borgo. Prodotti dei forni della Valle dolci e salati.

Grande attenzione ai più piccoli: gonfiabili, pista mini quad, giochi tradizionali di una volta (tappeto ochette, tiro ai barattoli, lancio degli anelli, tappeto bolle…) a cura del Microcirco, laboratori creativi e laboratori di lettura. Alla (la farfalla) e Otto (il polpo) faranno scoprire la storia degli animali protagonisti del libro "Con altri occhi..." di Giuseppina Gullí e con Robirò si potrà costruire la farfalla ed il suo fiore preferito.

Alle 16,30 'Magic Show' con il teatro dei Mille Colori. Divertente e coinvolgente teatro per bambini. Uno spettacolo di Magia, a volte comico, a volte poetico ma dai ritmi coinvolgenti capace di divertire e trasportare tutto e tutti nel paese dell’Arcano. Mago Sasà sarà in scena con la sua travolgente energia per giocare e divertire il pubblico e intrattenerlo con le sue magie.

E non poteva mancare la musica per una grande festa. La postazione davanti al Comune con musica latino americana a partire dalle 12,30 e a seguire dalle 15,30 la musica dal vivo con Beatrice & Serena.