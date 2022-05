Sanremo: venerdì prossimo al Teatro Ariston lo spettacolo 'Tutti contro tutti' con Maurizio Battista

Venerdì prossimo alle 21.15 torna, sul palco dell’Ariston di Sanremo, Maurizio Battista con ‘Tutti contro tutti’, uno spettacolo inedito.

Il comico romano, dopo la riapertura dei teatri, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, presentando ‘Che Paese è il mio Paese’ in un tour estivo: è riuscito così a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

Prezzi di ingresso: platea - € 38,00+3,00 prev. - € 33,00+3,00 prev. - € 28,00+3,00 prev. - galleria € 30,00+2,00 prev. - € 25,00+2,00 prev. - € 20,00+2,00 prev.