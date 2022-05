E' terminata la settimana dedicata alle lingue straniere all’Istituto Ruffini Imperia

Terminata la settimana dedicata alle lingue straniere all’Istituto Ruffini Imperia. Si era cominciato lunedì scorso con l'apprendimento situato nei due grandi hotel storici di Sanremo con il Role-playing in inglese presso l'hotel Londra e in tedesco presso l'hotel Royal. Si è poi proseguito lungo tutta la settimana con gli esami per le certificazioni di diverso livello sia di inglese che di tedesco.

Oltre 50 gli studenti coinvolti negli esami Trinity di inglese, una certificazione che punta soprattutto a testare e valutare le abilità di speaking considerate così importanti e fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro. Il Ruffini è da anni centro esami ed infatti erano presenti studenti di altri istituti della provincia.

La settimana è andata avanti fino a sabato con le certificazioni delle competenze in lingua tedesca nei livelli A1, A2 e B2 organizzati dall’Istituto di cultura italo tedesco che cura la preparazione x tutto il ponente Ligure utilizzando poi la sede del Ruffini di Imperia. Oltre 60 i partecipanti ed anche in questo caso sono stati accolti studenti di altre scuole : nello specifico ragazzi del Liceo Amoretti e del Liceo Cassini di Sanremo.

Una cooperazione importante quella dell’Istituto tecnico di Imperia con l’I.C.I.T. che porta avanti numerose attività di collaborazione. Per l’occasione il Ruffini ha ospitato un’ esaminatrice del Goethe Institut Italia. Ottimi i risultati per entrambe le certificazioni alle quali si aggiungono i risultati positivi per le certificazioni DELF di Francese che si erano svolte qualche settimana prima.