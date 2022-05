Concluso al Liceo Cassini di Sanremo il progetto Erasmus+: corsi di inglese per docenti a Dublino

Si è concluso in Irlanda il Programma Erasmus+ KA 101 T.I.M.E. (Teachers In Mobility in Europe) per il Liceo Cassini. Il progetto, che ha avuto origine tre anni fa, incentrato sulla formazione del personale docente e non docente per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze, si è rivelato un’esperienza unica e arricchente. Questa volta è stato il personale amministrativo del liceo a frequentare i corsi finanziati dalla Commissione Europea.

La dirigente Anna Allotta e gli assistenti amministrativi Raffaella Falbo e Alessandro Parisi hanno frequentato per una settimana corsi di inglese a Dublino. Hanno così avuto modo di acquisire competenze linguistiche in lingua straniera, di interagire con i colleghi europei e di accostarsi a sistemi organizzativi e amministrativi diversi. Tutto ciò permetterà al liceo cittadino di innescare cambiamenti in termini di modernizzazione degli uffici e di implementare nuove attività progettuali di dimensione europea