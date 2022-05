"Buongiorno Direttore,

Come e mia abitudine tutti gli anni devo segnalare io il degrado e l'abbandono di via Vesco a San Martino. Ma e mai possibile che non ci sia nessuno in comune per andare nelle vie cittadine per vedere il degrado? Certo, San Martino non è via Matteotti. Noi a San Martino non la paghiamo la Tari oppure l'Imu...

Buona giornata, Enzo D'Agostino".