Un euro al metro per la pulizia delle strade provinciali, Triora critica "Contributo modesto, non basta per l'intero servizio"

Dalla Provincia un euro al metro ai Comuni che aderiranno al Protocollo d'Intesa per la pulizia delle strade. La misura di sostegno, rivolta principalmente agli enti più piccoli ha fatto storcere il naso ad alcuni amministratori. Quell'euro dovrebbe coprire lo sfalcio, la pulizia delle cunette e in altre parole la manutenzione sulle strade provinciali. Operazioni che da anni vengono svolte anche e soprattutto con l'impiego di squadre di volontari organizzate dai Comuni per sopperire ai mancati servizi della Provincia che a sua volta da tempo combatte con la cronica mancanza di fondi.

Una prassi nata inizialmente come risposta del territorio ma che oggi è diventata consuetudine data per scontata. Il contributo varato tramite decreto dal presidente Claudio Scajola, firmato il 4 maggio, è un approccio diverso rispetto a quanto visto negli anni passati: un primo passo ma non sufficiente per i Comuni. Tra gli enti che hanno sollevato il problema c'è Triora. L'amministrazione comunale del sindaco Massimo Di Fazio, sebbene abbia sottoscritto il protocollo d'intesa con la Provincia ha detto di non ritenere congrua la cifra indicata rispetto al lavoro richiesto, oltre a sollevare diverse perplessità sulle responsabilità che questo accordo comporta.



Nell’ultimo decennio la strade provinciali che insistono sul territorio di Triora (Molini – Triora; Triora Loreto, Loreto Cetta; Loreto Realdo e Verdeggia, Triora – tornante sopra cimitero di Triora) sono sempre state pulite dai volontari organizzati dal Comune di Triora. Ora il problema è che non si trovano più volontari per organizzare le giornate di pulizia. Per il paese della Valle Argentina, "...l’importo indicato di 1 euro al metro è molto modesto e potrà al limite remunerare un intervento di decespugliamento delle strade, fino al 31 dicembre 2022. - e ancora - "...il Comune non potrà sicuramente farsi carico di quanto previsto ai punti 2 e 3 della descrizione dell’attività oggetto dell’appalto contenuta nel D.U.V.R.I., pulizia del piano viabile, delle cunette e dei canali laterali e monitoraggio dei tratti di strada oggetto del servizio".



Quindi che cosa farà Triora? Il Comune con il contributo eventualmente assegnato verificherà la possibilità di affidare ad un operatore economico i soli servizi di sfalcio erba e successiva pulizia del manto stradale e per quanto possibile pulizia delle cunette esistenti, nei limiti delle risorse economiche assegnate. L’operatore economico sarà responsabile del proprio operato e di danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori.In altre parole la proposta viene accettata ma con l'amaro in bocca.