Sanremo: 31 maggio Giornata mondiale senza tabacco, dalla LILT iscrizioni ai corsi contro il fumo

Il 31 maggio si celebra la a Giornata mondiale senza tabacco e anche la LILT di Sanremo sarà presente. Infatti in questa data inizieranno le iscrizioni ai corsi contro il fumo.





"Una data importante per incoraggiare le persone a non accendere nessuna sigaretta per almeno 24 ore, con la speranza che sia l'inizio di un cammino che le porterà a smettere di fumare in via definitiva. - spiegano dalla LILT - La giornata è stata indetta per la prima volta nel 1988 e da allora è stata accolta con sempre maggiore interesse da cittadini, governi, organizzazioni sanitarie. Il rischio di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche sono le principali conseguenze del fumo. Una vera e propria minaccia come indicato dallo stesso slogan di quest'anno 'Il tabacco è una minaccia per lo sviluppo'".

"24 ore senza fumo, una sorta di atto di eroismo, che viene richiesto a tutti i fumatori. Un tentativo, una possibilità per vedere come è la vita da non fumatore almeno per un giorno. - proseguono - Un esperimento che potrebbe portare anche a uno stop definitivo.. Perché non provare? L’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che circa sei milioni di persone perdono la vita ogni anno a causa del fumo: la Giornata Mondiale contro il tabagismo vuole essere, un momento di riflessione, di studio, di statistica sui dati allarmanti e sugli effetti negativi per i fumatori attivi e passivi: "Battere sul tempo l’accensione della prima sigaretta” ha detto il Presidente della LILT Nazionale Dottor Francesco Schittulli".

"Come LILT siamo sempre in prima linea per fornire supporto concreto a chi vuole dire basta al fumo, mediante percorsi di gruppo, rivolti a persone di ogni età, accompagnati da medici esperti e psicologi, direttamente presso la nostra nuova sede in Via Duca degli Abruzzi 14 - 16 a Sanremo. Quest'anno, proprio a voler sottolineare l'importanza di questa lotta che la Lilt della nostra Provincia persegue da anni, abbiamo scelto il 31 maggio come data d'inizio alle iscrizioni ai corsi contro il fumo. 31 Maggio 2022: Giornata Mondiale contro il tabagismo, ventiquattro ore per riflettere, per capire che non fumare è imprescindibile nell'ambito di un corretto stile di vita, per imparare a dire di No al fumo, e dire Sì alla Vita" - concludono da LILT Sanremo.